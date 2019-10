Real Madrid vs. Leganés EN DIRECTO este miércoles 30 de octubre por la fecha 11 de LaLiga Santander desde el estadio Santiago Bernabéu y con transmisión de DirecTV Sports. No te pierdas todos los detalles de este choque en los que los merengues buscan no perderle pisada al líder Barcelona.

Regresa el fútbol al estadio Santiago Bernabéu 25 días después, y el Real Madrid a la competición tras el aplazamiento del clásico, en medio de un 'incendio' inesperado por el galés Gareth Bale que salpica al duelo ante un Leganés algo más aliviado tras su primer triunfo del curso.

La primera lesión de la temporada de Bale ha desatado una nueva crisis interna en torno al galés. De nuevo un problema de sóleo que tanto ha afectado en sus años de madridista, le frena en seco. Sigue de baja tras caer lesionado con su selección y busca nuevas opiniones en Londres, con permiso del club pero sin hablarlo con su entrenador, Zinedine Zidane.

De fondo el deseo frustrado el pasado verano y una nueva oportunidad de salir rumbo a China, tentado por sueldos estratosféricos. Cuando más calmada parecía la situación, con un rendimiento regular y ganándose en el campo protagonismo, respondiendo ante la confianza de Zidane, vuelve a estallar el 'caso Bale' en cuanto está apartado de los terrenos de juego.

Mientras, Zidane intenta centrarse en lo deportivo aunque en su comparecencia solo fuese preguntado por la situación del galés. Los días sin competir por el aplazamiento del clásico le han servido para recuperar jugadores como Luka Modric o Lucas Vázquez. Sigue sin poder contar por lesión con Nacho y Marco Asensio, y es baja para este encuentro James Rodríguez tras su paternidad.

El Leganés trae a la cabeza de Zizou uno de sus peores recuerdos como entrenador. La gran decepción que sufrió en Copa del Rey el 24 de enero de 2018, el día que comenzó a pensar que su discurso estaba agotado en el vestuario y a sus jugadores les faltaba hambre de éxito. Habían vencido en Butarque por la mínima y el 1-2 del Santiago Bernabéu volteaba la eliminatoria y provocaba una eliminación sonora en cuartos de final del Real Madrid.

No quiere relajaciones innecesarias en el presente, consciente de que el Barcelona ya ha encontrado su rumbo y que debe firmar el pleno de puntos en dos encuentros consecutivos en el Santiago Bernabéu en tres días, ante el colista Leganés y un Real Betis en mala dinámica. Será el regreso de Thibaut Courtois al Bernabéu, donde fue silbado en su última aparición antes de lesionarse y tras su exhibición en Estambul ante el Galatasaray. Modric tiene opciones de titularidad y en el tridente ofensivo hay un hueco libre al que aspiran Rodrygo o Isco, tras descartar Zidane a Vinicius por sorpresa.

El Leganés visita el estadio Santiago Bernabéu después de conseguir su primera victoria liguera del curso tras imponerse en su feudo al Mallorca, por 1-0, en el partido que supuso el debut en el banquillo del técnico Luis Cembranos.

Solución en un principio interina, ese gran resultado y el hecho de que se hayan juntado tres duelos en poco más de una semana podrían darle más oportunidades de demostrar su capacidad en el puesto y por tanto de convertirse en una apuesta a largo plazo.

Dar una buena imagen ante los blancos podría ser de gran ayuda y a eso aspira también el equipo, que sigue como último clasificado pero que parece haberse quitado una losa de encima con ese triunfo balsámico ante los baleares.

Real Madrid vs. Leganés: Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric o Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Awaziem, Kevin Rodrigues; Rivera, Recio, Eraso; Arnáiz, Braithwaite, Carrillo.

Fuente. EFE