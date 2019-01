Real Madrid vs. Leganés EN DIRECTO: se miden este miércoles (3:30 pm. EN DIRECTO EN VIVO vía DirecTV Sports) en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

Real Madrid vs. Leganés EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Real Madrid vs. Leganés por la ida de octavos de final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu desde las 3:30 p.m. y con transmisión del canal 610 de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



El duelo entre Real Madrid vs. Leganés será importante para los dirigidos por Santiago Solari, quienes atraviesan por una crisis de resultados y rendimiento. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por la Copa del Rey.

Real Madrid volverá a la acción tres días después de sufrir un golpe duro en la Liga Santander: derrota por 2-0 frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. La caída alejó a los madridistas de los primeros lugares del torneo y complica sus aspiraciones por ser campeón esta temporada.

¿CUÁNDO JUEGAN REAL MADRID VS. LEGANÉS EN EL SANTIAGO BERNABÉU?





Santiago Solari y sus dirigidos tienen la posibilidad de mejorar la imagen -dejada el último domingo- ante sus aficionados en el partido de ida por la Copa del Rey. Por lesiones o para dar descanso a algunos elementos, los 'blancos' presentarán variantes en el equipo titular para medirse al Leganés.

Thibaut Courtois y Raphael Varane presentaron molestias físicas, pero nada de gravedad. Entonces, el técnico de la 'Casa blanca' optaría por dar descanso al portero y defensa. Keylor Navas se perfila para cuadrarse bajo los tres palos y Jesús Vallejos como zaguero por el francés.

Isco Alarcón, como en los anteriores juegos por la Copa del Rey, se perfila como titular en el medio sector. El español tendría como socios a Dani Ceballos, Lucas Vázquez, Vinicius Junior -figura frente a la Real Sociedad- y Karim Benzema, uno de los habituales para el técnico argentino.

¿CÓMO VER REAL MADRID VS. LEGANÉS EN VIVO Y EN DIRECTO POR COPA DEL REY?





Por su lado, al igual que Real Madrid, el Leganés tampoco atraviesa por un buen momento en la Liga Santander. El pasado fin de semana acumuló cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria (una derrota y tres empates).

De hecho, la última victoria del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue por la Copa del Rey. Los 'pepineros' vencieron por 1-0 al Rayo Vallecano en calidad de visitantes y lograron avanzar a la ronda de octavos de final de la competición.



Hace un año, Real Madrid y Leganés se midieron por cuartos de la Copa del Rey. La 'Casa blanca' quedó eliminada de la competencia luego de ganar 1-0 como visitante y perder en el Bernabéu 2-1. En ese entonces, el gol de visitante hizo la diferencia para los 'pepineros' que quieren repetir la hazaña.

¿A QUÉ HORA INICIA EL PARTIDO ENTRE REAL MADRID VS. LEGANÉS EN VIVO POR COPA DEL REY?





México 2:30 p.m.

Perú 3:30 p.m.

Ecuador 3:30 p.m.

Colombia 3:30 p.m.

Bolivia 4:30 p.m.

Argentina 5:30 p.m.

Chile 5:30 p.m.

Uruguay 5:30 p.m.

Paraguay 5:30 p.m.

España 9:30 p.m.



¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL REAL MADRID VS. LEGANÉS POR LA COPA DEL REY 2019?





Argentina: DirecTV Sports

Austria: DAZN

Canadá: beIN Sports Canadá, DAZN, beIN Sports Connect, beIN Sports en Español

Chile: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports 2, beIN Sports

Alemania: DAZN

Internacional: Bet 365

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar +

Estados Unidos: beIN Sports Connect, beIN sports en Español, beIN Sports

REAL MADRID VS. LEGANÉS: ALINEACIONES POSIBLES





Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Vallejo, Reguilón; Casemiro, Ceballos, Isco; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.



Leganés: Cuéllar; Nyom, Tarín, Bustinza, Siovas, Juanfran; Recio, Rubén Pérez, Gumbau; Braithwaite y El Zhar.