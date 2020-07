El futuro de Zinedine Zidane en el banquillo de la ‘Casa blanca’ ha sido uno de los temas más importantes que dejó la comunicación del entrenador con los periodistas en la antesala del Real Madrid vs. Leganés.

El estratega francés decidió dar un paso al costado luego de ganar la Champions League en Kiev contra Liverpool en el 2018. Entonces, este sábado recordaron a ‘Zizou’ que se alejó en el mejor momento de su carrera.

Zidane, que todavía tiene compromisos por cumplir con Real Madrid hasta el cierre de la temporada, prefiere no mirar más allá y concentrarse en lo que resta del curso vigente, interrumpido uno meses por la pandemia.

Zinedine Zidane: "Ganar LaLiga me pone más contento que ganar la Champions League" (Movistar)

“Tengo un contrato, estoy a gusto, me gusta estar aquí, pero no se sabe lo que va a pasar en el fútbol. Por esto estoy tranquilo con mi situación, porque en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido. Por el momento, estoy aquí, disfrutando y vamos a ver hasta cuándo”, explicó.

Enseguida, el galo reafirmó el compromiso de cerrar la campaña en LaLiga con buenos resultados, a pesar de conquistar el título el pasado jueves en el partido frente al Villarreal en el estadio Alfredo Di Stéfano.

“Cuando nos ponemos la camiseta, tenemos motivación para ganar el partido, no es un amistoso, es un partido de liga. No vamos a jugar menos. A menudo he dicho que nos quedaban 11 finales. Mañana es nuestra undécima final y vamos a intentar terminar de la mejor manera, ganando”, indicó.

Karembeu: "Zidane ya no tiene que demostrar que es un gran entrenador"

Zidane también piensa en la Champions League

Luego de cerrar el certamen local contra Leganés, toda la plantilla de Real Madrid tendrá un merecido descanso, pero debe retornar con las energías renovadas, pues el equipo reiniciará el camino en la Champions League.

“La temporada no ha terminado. Vamos a tener unos días de descanso, pero no nos vamos de vacaciones, sólo vamos a desconectar un poco. Estamos todos concentrados en un partido crucial que vamos a tener el 7 de agosto”, aseguró.

“Sabemos el partido complicado que vamos a tener. Ya el partido de ida fue complicado y lo mismo será el de vuelta, pero no cambia nada, queremos pelear hasta el último segundo de ese partido”, concluyó Zidane.

