Real Madrid vs. Levante: fecha, horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO el partido por LaLiga Santander

Real Madrid recibirá al Levante en el Santiago Bernabéu este sábado 14 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga Santander. El compromiso fue programado a las 6:00 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play, mientras que en España el partido se jugará a las 13:00 horas vía Movistar+, Movistar LaLiga y MiTele En Vivo.

La escuadra dirigida por Zinedine Zidane afrontará el encuentro tras empatar 2-2 con Villarreal en la anterior jornada, un resultado que le permitió llegar a los cinco puntos de nueve posibles.

▷ Fútbol en vivo: seguir todos los partidos programados para esta semana



▷ Liga Santander en vivo 2019-2020: revisa los canales de TV y la tabla de posiciones del fútbol de España



▷ Champions League 2019-2020 en vivo: fixture y horarios para ver todos los partidos de la fase de grupos

Real Madrid empató 2-2 con Villarreal por la tercera fecha de LaLiga Santander. (AFP) Real Madrid empató 2-2 con Villarreal por la tercera fecha de LaLiga Santander. (AFP)

En ese partido, Gareth Bale, además de anotar los dos goles del ‘club blanco’, vio la roja y por ende no podrá estar en el Real Madrid vs. Levante por LaLiga Santander. Otros que estarán ausentes en el duelo serán Luka Modric y Federico Valverde, quienes tienen lesiones musculares, según comunicados que la propia ‘Casa Blanca’ compartió en Twitter.

Pero no todo es malo para el conjunto merengue. Y es que Eden Hazard y James Rodríguez ya volvieron a entrenar con el grupo luego de que se recuperaran de sus respectivas lesiones, lo que hace pensar que podrían estar disponibles para el encuentro de este fin de semana y/o del próximo miércoles 18 de septiembre ante el PSG por la primera fecha del Grupo A de la Champions League.

Levante, por otro lado, llega al partido con el Real Madrid teniendo la moral a tope, pues la victoria 2-0 ante el Real Valladolid por la tercera jornada de LaLiga Santander significó el segundo triunfo consecutivo del club en el certamen, sirviéndole de mucho, pues sumó seis puntos.

Levante venció 2-0 al Real Valladolid por la tercera fecha de LaLiga Santander. (Twitter: @LevanteUD) Levante venció 2-0 al Real Valladolid por la tercera fecha de LaLiga Santander. (Twitter: @LevanteUD)

Dicho esto, los ‘Granotes’ agotarán esfuerzos en calidad de visitante para continuar con la racha de buenos resultados.



Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Levante

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, Toni Kroos, Casemiro, James Rodríguez, Eden Hazard, Vinicius Junior y Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Levante: A. Fernández, Jorge Miramón, R. Vezo, Postigo, C. Clerc, Rochina, N. Vukcevic, Campaña, J. Morales, Roger y Borja Mayoral.

DT: Paco López.



¿Dónde y cómo seguir en vivo el partido entre Real Madrid vs. Levante por LaLiga Santander

Perú: 06:00 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 13:00 horas vía Movistar+, Movistar LaLiga y MiTele En Vivo

México: 06:00 horas (en Ciudad de México) vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 08:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Brasil: 08:00 horas (en Brasilia) vía Watch ESPN Brasil y ESPN no Brasil

Colombia: 06:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 08:00 horas (en Santiago) vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 06:00 horas (en Quito) vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 08:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 07:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 07:00 horas vía ESPN y ESPN Play