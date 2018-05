Real Madrid vs Livepool: Salah enfrentará al 'héroe' de su infancia

Mohamed Salah detuvo su marcha a Kiev y brindó una entrevista a la página oficial de la UEFA previo a la final de la Champions League de este sábado entre Real Madrid y Liverpool (1:45 p.m.). El egipcio, entre otras cosas, señaló que Zinedine Zidane es su 'héroe' de infancia.

"[Francesco] Totti, el brasileño Ronaldo, [Zinedine] Zidane. Mi idea era elegir tres jugadores que fueran completamente diferentes a los demás por su forma de juego", fue una de las respuestas de Salah ante la pregunta de quién era su héroe de la infancia.

Por otro lado, el delantero de Liverpool se refirió a su rival, el Real Madrid. 'Mo' elogió al elenco español por ganar tres Champions League en cuatro años, pero confía en ganar.

"Es el equipo que ha ganado este trofeo más que nadie. Ha ganado la UEFA Champions League tres veces en los últimos cuatro años, por lo que tiene mucha experiencia. La han ganado antes, pero es un partido, no dos, así que solo necesitamos centrarnos y no pensar en nada del pasado. Cuando llegas al partido, es solo once contra once", añadió.

Por último, el jugador sensación de la Premier League habló acerca de su técnico, Jurgen Klopp.

"Por supuesto que haces las cosas que él quiere, pero te da la libertad de jugar tu propio estilo de fútbol. Siempre les da a los jugadores la confianza para hacer lo que quieran hacer en los partidos. Te ayuda a rendir mejor. Esa es su fortaleza. No es solo conmigo, es con todos. Todos tenemos confianza y es por eso por lo que marcamos tantos goles. No es solo mi amigo, es amigo de todos en el equipo", finalizó.