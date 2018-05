Real Madrid vs Liverpool: el enorme gesto de Oxale-Chamberlain con un fanático

"Una vez por semana el hincha huye de su casa y asiste al estadio", así describía Eduardo Galeando al hincha en su libro "El fútbol a sol y sombra". Ese es el caso de Joe Faggar y su hijo de cuatro años Bobbi. Ellos llevan acudiendo a todos los partidos de Liverpool desde el 2016 -sea de local o visitante-. Para la final de la Champions League ante Real Madrid que se jugará el próximo sábado (EN VIVO ONLINE por ESPN y FOX SPORTS), Joe había planificado todo. Sin embargo, no fue uno de los 16 000 ganadores para adquirir un boleto.

Todo era un drama...hasta que apareció Alex Oxlade-Chamberlain. El volante de Liverpool -quien este año conoció a Bobbi y le regaló su camiseta al terminar un partido- se contactó con el padre vía Instagram para decirle que había conseguido dos entradas para él y para su primogénito.

Oxalde-Chamberlain se contactó con Joe vía Instagram

"Me fui a la cama el viernes por la noche de mal humor. Me quedé dormido y me desperté a las 4:30 de la mañana y revisé mis notificaciones. Vi que tenía dos mensaje de Oxlade-Chamberlain diciéndome que me había conseguido dos entradas. Empecé a llorar cuando lo vi. No me avergüenzo. No me podía creer lo largo que había sido para Bobbi y para mí. Había reservado los vuelos en el taxi volviendo del aeropuerto tras jugar en Roma. Todo el mundo estaba dormido y reservé los asientos antes de que subiera el precio. No tuvimos suerte en el sorteo pero estoy muy agradecido. Es un gran gesto. Nunca lo olvidaremos", señaló Joe en un entrevista para BBC.

Chamberlain conoció a Joe y Bobbi en un partido por la Premier League.

Cabe resaltar que, Oxalde-Chamberlain no podrá jugar la final de la Champions League ante el Real Madrid debido a que sufrió una lesión en la rodilla en el duelo de ida de las semifinales ante Roma. El volante inglés también se perderá la Copa del Mundo Rusia 2018.