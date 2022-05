La imponente ciudad de Kiev, hoy lamentablemente cubierta de un ambiente bélico, acogió el enorme júbilo blanco que se desató un 26 de mayo como ayer, pero del 2018, cuando el Real Madrid triunfó 3-1 sobre Liverpool en una hermosa final de Champions League. Gareth Bale fue el auténtico protagonista de esa noche. Inesperadamente, el galés emergió como el gran héroe merengue con un doblete que valió el título del torneo. Ahora, en París, el ‘Expreso de Cardiff’ ha entrado en la lista de Carlo Ancelotti para una nueva final contra los ‘Reds’ y quiere despedirse del madridismo tocando la gloria como hace cuatro años.

Aquella vez, las cosas se habían tornado un poco complicadas para el Real Madrid en la capital ucraniana. El empate parcial (1-1) no aseguraba nada. Pero Gareth Bale quebró la cuenta de forma impresionante. La imagen acrobática de la chalaca del extremo para el segundo gol merengue (64′) ha quedado inmortalizada en los corazones de los amantes del fútbol. Fue un golazo.

Minutos después (83′), el galés terminó de convertirse en el verdugo del Liverpool con el tercer gol, tras un potente remate a la portería rival que entró con complicidad de Loris Karius (en su peor día), que sentenció el triunfo del Real Madrid. Y así, desde el banco, llegó la histórica coronación de los dirigidos por Zinedine Zidane y, ¿por qué no? para los de Carlo Ancelotti también podría ser igual.

Las posibilidades de sumar minutos en una final, después de no haber jugado casi nada durante la temporada, son ínfimas. Pero si Ancelotti ha incluído a Bale en la lista no es por gusto. El galés puede ser el amuleto del entrenador italiano, porque, más allá de sus desencuentros en el club, no deja de ser un jugador especial.

En los últimos entrenamientos, al menos, el galés ha demostrado que sigue gozando de una calidad única. Y, si tiene la oportunidad, intentará marcar en la final del sábado, como lo hizo con el Atlético de Madrid en el 2014 y contra el Liverpool en el 2018. De hecho, de conseguir festejar nuevamente ante los ‘Reds’, podría unirse a Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en anotar en tres finales distintas.

¿Por la puerta trasera?

Gracias a la hazaña personal del 2018, Gareth Bale —tranquilamente— pudo haber inscrito su nombre en las páginas más gloriosas del club blanco como el ‘héroe de Kiev’, pero la imagen con la que se está marchando es completamente diferente.

Soccer Football - Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - NSC Olympic Stadium, Kiev, Ukraine - May 26, 2018 Real Madrid's Gareth Bale scores their second goal with a overhead kick REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY / KAI PFAFFENBACH

Para empezar, el Real Madrid decidió desembolsar 101 millones de euros -solamente por Eden Hazard pagó más (115 millones)- para contar con los servicios del galés desde septiembre del 2013, que en ese entonces se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol.

En un inicio, claro, la operación representó una inversión, mas no un gasto. Y es que el proyecto madridista de su fichaje estaba hecho únicamente para triunfar. De hecho, sus primeros años con el club blanco fueron bastante prometedores, integrando uno de los tridentes más letales del mundo con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

En su vitrina, además, puede presumir 18 títulos con el Real Madrid, entre los que destacan cuatro Champions League y tres Ligas. En cuanto a registros individuales tampoco le ha ido mal: anotó 106 goles y dio 67 asistencias en los 258 partidos que ha jugado.

Todo ello se ha visto empañado en los últimos años por una singular actitud del galés que deja mucho que desear en el madridismo, además de una serie de lesiones, que en gran parte han sido sospechosas.

Su lejanía con el madridismo se ha intensificado también por su falta de compromiso. Hace tres años, por ejemplo, Gareth celebró la clasificación de su selección a la Eurocopa 2020 con una polémica banderola que decía “Gales, golf y fútbol, en ese orden”, lo que no fue tomado de buena forma en la capital española.

Es a partir de todo ello que Bale se ha vuelto prescindible para el Real Madrid. Si no, habría que ver sus registros de la actual temporada: apenas ha disputado siete partidos entre todas las competiciones en los que solo celebró un gol. En total, solo ha jugado 290 minutos durante toda la campaña, como nunca antes había pasado en su carrera.

Con 32 años, nueve de ellos en el Real Madrid, Gareth tendrá que decir adiós a la ‘Casa Blanca’. Su contrato vence el 30 de junio y no hay ninguna intención del club para renovarle. El galés ha formado parte de la historia gloriosa del club, pero gran parte del madridismo se está quedando con la imagen negativa de los últimos años.

Tan mala es la reputación actual del galés que fue rechazado por el mismísimo Atlético de Madrid, el archirrival de la misma ciudad de los merengues, después de que sus representantes lo ofrecieron en condición de agente libre.

TEMPORADA PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS 2013/14 44 22 19 2014/15 48 17 12 2015/16 31 19 14 2016/17 27 9 6 2017/18 39 21 7 2018/19 42 14 7 2019/20 20 3 2 2021/22 7 1 0 *En la temporada 2020/21 jugo cedido en Tottenham TOTAL= 258 106 67

Además, Gareth Bale, a pesar de todo, no ha podido decirle adiós al Santiago Bernabéu. No estuvo presente en el partido ante Espanyol que liquidó el campeonato del Real Madrid en LaLiga, así como tampoco estuvo hace días contra el Real Betis.

En París, en una nueva final contra Liverpool, será la última gran oportunidad del galés para decir adiós con una quinta ‘Orejona’ en su cuenta personal, pero la verdad se antoja bastante complicado para que pueda, si quiera, entrar en la lista final del partido. Sea como fuere, y pase lo que pase mañana sábado, él tenía todo para despedirse como una leyenda; simplemente no quiso hacerlo. Igual, pocos le olvidarán. Ha dejado huella de distintas formas.