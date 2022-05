Real Madrid ya está en París, concentrado en el partido ante Liverpool que definirá al campeón de la Champions League. Uno de los jugadores que es parte de la delegación merengue es Marcelo, que tal vez podría jugar contra los ‘Reds’ su último cotejo con camiseta del histórico equipo español.

Y es que el brasileño parece tener claro que no seguirá formando parte del club para la próxima temporada. Las cámaras de El Día Después, de ‘Movistar Plus+ captaron el diálogo que sostuvo el lateral izquierdo con Lucas Vázquez en el banquillo, en pleno cotejo frente a Real Betis, en el cierre de LaLiga.

“Porque el club no me va a renovar... he sido un p*** ejemplo”, le dijo Marcelo a Lucas, que escuchaba todo con muchas atención. “Es que es una pasada tío, no somos conscientes... pero no es fácil el momento”, le respondió el español al sudamericano, que tiene contrato con el Madrid hasta el 30 de junio del 2022.

Si bien ni el deportista ni Real Madrid se han pronunciado al respecto, Marcelo ha dejado saber su deseo de prolongar su vínculo. “Me quiero quedar lo he dicho 50.000 veces, pero hablaré con el club después de la final”, declaró el jugador en el Media Day del club, de cara a la final.

Marcelo, en Real Madrid desde la temporada 2006-07, ha participado en apenas dieciocho partidos del equipo y no ha marcado gol alguno en el presente curso. Está claro que el brasileño no ha tenido el protagonismo de otros años.

¿Cuándo es la final Real Madrid vs. Liverpool?

Real Madrid y Liverpool se verán las caras por la final de la Champions League, este sábado 28 de mayo, en el Stade de France. El cotejo, programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española), será transmitido por ESPN, Star+(Star Plus), HBO Max, TVE La 1, RTVE.es, fuboTV España, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.