Real Madrid vs. Liverpool: Cristiano Ronaldo cree que Salah se parece a Messi

Ronaldo Nazario brindó una entrevista previo al duelo entre Real Madrid y Liverpool por la final de la UEFA Champions League. El ex goleador 'merengue' llenó de elogios al jugador sensación, Mohamed Salah y lo comparó con Lionel Messi.

"Salah me encanta, es un jugador increíble con una calidad tremenda, se parece a Messi. Hace poco le leí decir que yo había sido su inspiración y me hizo ilusión", dijo.

Para Ronaldo, el Real Madrid ganará la final de este sábado y marcará un precedente en la historia del fútbol.

"Mi resultado: 3-2 para el Madrid. Si ganan la final será un hecho sin precedentes en su historia. Soy muy optimista, hubo dudas durante el año, pero el Real Madrid se unió y han conseguido algo histórico", añadió.

Por último, el ex crack de la selección de Brasil también se refirió a los rumores que sitúan a Neymar en el Real Madrid. Ronaldo cree que 'Ney' y Cristiano Ronaldo sí pueden jugar juntos.

"Cristiano y Neymar son compatibles, por supuesto. Dos jugadores buenos, mejor juntos que separados. Si Neymar decide en algún momento que quiere irse, el Real Madrid tendrá que estar atento para traerlo. Una vez que un jugador decide irse no hay quien lo pare, a mí me pasó, pero no sé si es el caso", puntualizó.