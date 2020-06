Real Madrid vs. Mallorca: cuotas, pronósticos y mejores apuestas del duelo por LaLiga

Real Madrid vs. Mallorca juegan por la fecha 31 de LaLiga desde el estadio Alfredo Di Stéfano. El conjunto merengue, dirigido técnicamente por Zinedine Zidane, buscan recuperar el liderato del certamen frente al cuadro que tiene como figura a Takefusa Kubo. Conoce las mejores apuestas para este gran partido.

Casa de apuestas Apuesta Cuota Betsson Gana Real Madrid 1.16 Betsson Empate 7.95 Betsson Gana Mallorca 18.50 Betsson Anota Karim Benzema primer gol 3.50 Betsson Más de 2.5 goles 1.42 Betsson Anota Takefusa Kubo 10.00 Inkabet Gana Real Madrid 1.15 Inkabet Empate 8.00 Inkabet Gana Mallorca 17.00 Inkabet Menos de 3.5 offsides 1.80 Inkabet Expulsión SÍ 4.00 Inkabet Real Madrid anota en ambos tiempos 1.60

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; “Cucho” Hernández y Budimir.

Real Madrid rechazó una “oferta muy buena” de club español por James, confesó el colombiano

El colombiano James Rodríguez confesó que el Real Madrid rechazó una oferta “muy buena” para traspasarlo a otro club español, así como otra propuesta del fútbol italiano que no lo “convenció” y una de China a la que dijo no porque considera que aún puede “dar mucho más” en Europa.

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, afirmó James, de 28 años, en una entrevista publicada por GolCaracol.com este martes.

El colombiano agregó que empezó la temporada con el Real Madrid "sin querer porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español".

“Sinceramente al club que quería ir no me dejaron, querían que me fuera a otro equipo”, manifestó.

James Rodríguez regresó al Real Madrid tras dos temporadas cedido en Bayern Munich. (Foto: EFE)

