Juega el campeón de LaLiga Santander. Este domingo 11 de septiembre, desde las 7:00 a.m. (hora local) y 2:00 p.m. (hora de España), Real Madrid vs. Mallorca en vivo y en directo por la fecha 5 del campeonato español en el Estadio Santiago Bernabéu. Los merengues, que no contará con Karim Benzema por lesión, deben ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación, mientras que su rival de turno quiere alejarse de la zona baja. Cabe mencionar que la transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de ESPN 2, STAR Plus (STAR+) y DAZN.

