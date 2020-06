Real Madrid recibe al Mallorca con la intención de sumar un nuevo triunfo que le permita recuperar el liderato de LaLiga Santander. Con Eden Hazard en el ataque, conoce las posibles alineaciones de ambos equipos. Este gran encuentro se llevará a cabo desde el estadio Alfredo Di Stéfano y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; “Cucho” Hernández y Budimir.

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: juegan por LaLiga Santander

Real Madrid rechazó una “oferta muy buena” de club español por James, confesó el colombiano

El colombiano James Rodríguez confesó que el Real Madrid rechazó una oferta “muy buena” para traspasarlo a otro club español, así como otra propuesta del fútbol italiano que no lo “convenció” y una de China a la que dijo no porque considera que aún puede “dar mucho más” en Europa.

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, afirmó James, de 28 años, en una entrevista publicada por GolCaracol.com este martes.

El colombiano agregó que empezó la temporada con el Real Madrid "sin querer porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español".

“Sinceramente al club que quería ir no me dejaron, querían que me fuera a otro equipo”, manifestó.

James Rodríguez regresó al Real Madrid tras dos temporadas cedido en Bayern Munich. (Foto: EFE)

