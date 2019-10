Este sábado 19 de octubre el Estadio de Son Moix será escenario del duelo entre Real Madrid y Mallorca por la fecha 9 de LaLiga Santander. El compromiso se disputará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play. En España, por otro lado, el encuentro iniciará a las 21:00 horas vía Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus.

El Comercio, desde su página web, te brindará el minuto a minuto del Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander, con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más detalles que necesitas saber para poder ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ Fútbol en vivo: conoce cómo seguir en directo online los partidos de esta semana

▷ EN DIRECTO | Champions League 2019-2020 EN VIVO: conoce cómo ver todos los partidos por la fase de grupos

▷ Semifinales de la Copa Libertadores EN VIVO y EN DIRECTO: seguir ONLINE los vibrantes partidos

Real Madrid derrotó 4-2 al Granada por la fecha 8 de LaLiga Santander. (Twitter: @realmadrid)

Luego de vencer por 4-2 al Granada en la jornada anterior del certamen doméstico, el cuadro merengue, invicto y con 18 puntos en el bolsillo, visitará la casa de los ‘Rojinegros’ teniendo el objetivo de sumar nuevamente de a tres.

Pero no la tendrá fácil, pues además de la dificultad que tiene enfrentar al Mallorca, Real Madrid deberá afrontar el partido con ausencias de peso, ya que Lucas Vázquez, Gareth Bale y Luka Modric están lesionados.

Lo positivo para el club es que han vuelto a entrenar con el grupo Toni Kroos, Thibaut Courtois y Raphael Varane, aunque por el momento se desconoce si los tres serán tomados en cuenta para el choque a nivel doméstico.

El partido podría ser una oportunidad ideal para James Rodríguez. El colombiano, que se quedó en Valdebebas durante el la última fecha doble FIFA, tiene muchas posibilidades de arrancar ante los ‘Rojinegros’, al igual que Isco. Precisamente la dupla que harían ambos en el centro del campo es algo que la prensa internacional ha estado especulando en los últimos días.

Mallorca, por otro lado, disputará el duelo con el Real Madrid tras ganar 2-0 al Espanyol y sumar siete puntos en LaLiga Santander. Debido a que se ubica en los últimos lugares de la tabla, el elenco que dirige Vicente Moreno Peris agotará esfuerzos para quedarse con la victoria en casa.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Mallorca

Real Madrid: A. Aréola, Odriozola, Éder Militao, Sergio Ramos, Dani Carvajal, F. Valverde, Casemiro, Isco, James Rodríguez, Eden Hazard y Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Mallorca: Manolo Reina, Joan Sastre, M. Valjent, Antonio Raillo, Fran Gámez, I. Mohammed, S. Sevilla, Dani Rodríguez, Aleix Febas, L. Junior y A. Budimir.

DT: Vicente Moreno Peris.

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander?

Perú: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 21:00 horas vía Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus

México: 14:00 horas en Ciudad de México vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: 15:00 horas en Washington D. C. vía beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN Sports en Español y beIN Sports CONNECT

Argentina: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Colombia: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 16:00 horas en Santiago vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 14:00 horas en Quito vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Paraguay: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 15:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 15:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Últimos partidos de Real Madrid

22/09/19 | Sevilla 0-1 Real Madrid | LaLiga Santander

25/09/19 | Real Madrid 2-0 Osasuna | LaLiga Santader

28/09/19 | Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

01/10/19 | Real Madrid 2-2 Club Brujas | Champions League

05/10/19 | Real Madrid 4-2 Granada | LaLiga Santander

Últimos partidos de Mallorca

13/09/19 | Mallorca 0-0 Athletic Club | LaLiga Santander

22/09/19 | Getafe 4-2 Mallorca | LaLiga Santander

25/09/19 | Mallorca 0-2 Atlético de Madrid | LaLiga Santander

29/09/19 | Deportivo Alavés 2-0 Mallorca | LaLiga Santander

06/10/19 | Mallorca 2-0 Espanyol | LaLiga Santander