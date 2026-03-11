Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: previa y últimas noticias del partido de Champions League
Por su parte, Manchester City llega a octavos de la Champions League tras culminar en la octava casilla de la primera etapa. Los ingleses llevan once partidos sin perder, con nueve triunfos y dos empates; solo ha perdido dos juegos en los últimos 26 que disputó.
Real Madrid llegó a octavos de final tras superar a Benfica de Portugal en la llave de playoffs por un resultado global de 3-1.
El equipo español, que dirige Álvaro Arbeloa, intentará vencer y conseguir una ventaja importante que le permita afrontar el duelo de vuelta con las chances intactas para clasificarse a cuartos de final.
Este será un encuentro que tendrá frente a frente a dos viejos conocidos. Ambos cuadros se enfrentaron en la primera fase de la presente edición del torneo y además es la quinta temporada consecutiva en la que se miden en una fase eliminatoria.
Si vives en España, el encuentro Real Madrid vs Manchester City será transmitido por Orange TV y Movistar Liga de Campeones.
El duelo comenzará a las 3 p.m. (hora peruana / 9 p.m. en España) y será transmitido EN VIVO por ESPN. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ Premium (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte.
Real Madrid recibe este miércoles 11 de marzo al Manchester City en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League. Sigue las incidencias de este gran partido aquí en El Comercio.
