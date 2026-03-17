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Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: previa y minuto a minuto del partido por octavos de final de Champions League
Real Madrid llega al partido con una importante ventaja de 3-0, resultado que logró en el cotejo de ida gracias a los tres golazos anotados por el volante uruguayo Federico Valverde.
El escenario del partido es el Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra
El minuto a minuto del partido, goles e incidencias podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El compromiso comenzará a las 3 p.m. (hora peruana / 8 p.m. en Manchester) y será transmitido en vivo por el canal ESPN. También podrás verlo por streaming a través de Disney+.
Manchester City recibe hoy a Real Madrid en el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League. Puedes seguir las incidencias online de este partidazo en esta misma nota de El Comercio.
El Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, pudo incluso marcar un gol más, pero el brasileño Vinicius perdió un penal, que fue atajado por el golero Donnarumma.