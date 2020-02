Real Madrid intentó pero no pudo con Manchester City. Lo ‘citadinos’ logararon vencer 2-1 en el Santiago Bernabéu por los octavos de final de Champions League, un resultado que les da tranquilidad de cara al partido de vuelta que disputarán en marzo próximo en Etihad Stadium.

Un día después del encuentro, los ‘citadinos’ realizaron trabajo de recuperación en el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. La idea es que los futbolistas relajen los músculos luego de un partido de alta intensidad como fue el del pasado martes. Las risas y bromas no faltaron.

“Estoy contento por la victoria y también por el rendimiento ante un equipo con mucha personalidad. Contra el Real Madrid siempre es difícil, tras quince minutos de imprecisiones en los pases hemos jugado mejor, hemos concedido un gol que no debíamos y cuando ellos jugaban mejor les hemos marcado. Luego con nuestro ritmo les hemos marcado el segundo. Estamos contentos, pero esto no ha terminado porque sabemos de la experiencia del Madrid y hay que terminar esto”, analizó Guardiola tras el partido.

“Este club solo tiene una Recopa en el 1970 y una semifinal de la ‘Champions’, no ha ganado absolutamente nada, pero ganar en el Bernabéu es una gran satisfacción a la que no estamos habituados. Ojalá nos ayude en el futuro para creérnoslo y jugar como hemos jugado en cualquier campo”, ponderó sobre la importancia de la victoria más allá del resultado.

“El gol del 1-1 ha sido clave. Hemos generado ocasiones, Thibaut ha parado muy bien y no hemos estado acertados. Por mi experiencia, en esta competición no hay 90 minutos en los que controlas todo. Hay demasiados buenos equipos y tensión como para controlar todo el partido. Ellos, salvo una de Benzema, no tuvieron muchas ocasiones y nosotros tuvimos claras, su gol nos afectó un pelín y tras el empate volvimos a nuestro nivel por el ánimo que te da el gol”, analizó sobre el desarrollo del partido.