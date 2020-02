Restan algunos días para el reinicio de la Champions League, con la etapa de octavos de final. Y en Manchester City, el entrenador Pep Guardiola reconoció que podría ser sacado de la entidad inglesa, en caso pierda el choque con Real Madrid. Así lo admitió el catalán en entrevista con Sky Sports.

“Si no les ganamos, puede llegar el dueño y decir: ‘No eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte”, explicó Pep mientras se reía.

“No lo sé, es algo que pasa a menudo y podría pasar. Quizás venga y me diga: ‘lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?’. Es lo que han hecho desde que estoy aquí, tratar de mejorar”, agregó.

“Este año trabajamos incluso más duro que la temporada pasada, cuando ganamos todos los títulos de Inglaterra. Los jugadores quieren jugar bien, sufren cuando se pierden partidos”, dijo sobre el irregular momento que tuvo el Manchester City. La Premier League parece ser algo inalcanzable.

Bueeeeeno, bueno, bueno... lo que viene. 👊



19/02 - City v West Ham

22/02 - Leicester v City

26/02 - Real Madrid v City

01/03 - Final de la Carabao Cup

04/03 - Sheff Weds v City

08/03 - United v City



🔵 #MCFCEspañol pic.twitter.com/lfPBKCh9XE — Manchester City (@ManCityES) February 12, 2020

“La gente cree que si eres Guardiola o Klopp lo tienes que ganar todo cada año y eso es imposible. Unas veces hay rivales y otras sencillamente no se puede ganar. Si no ganas la Champions League es un desastre y si la ganas es un éxito. Si fuera así, los más de cien años del Manchester City serían un desastre y eso no es cierto”.

“Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré”, comentó el catalán, que considera que “enviamos un mensaje erróneo a las nuevas generaciones si les enseñamos que solo la victoria importa”.

Lo más lejos que ha llegado Manchester City de la mano de Guardiola en Champions League fue en el 2018, cuando cayeron en cuartos de final ante Liverpool.

MÁS EN DT

Rolando Blackburn pateó displicente, erró en la tanda de penales y The Strongest quedó fuera de la Libertadores

Fernando Pacheco: mira los dos goles anulados y el penal no cobrado al peruano en el clásico Fluminense vs. Flamengo | VIDEO

Fernando Pacheco, entre los más destacados de Fluminense ante Flamengo: “Encendió el segundo tiempo”, destacó GloboEsporte

Universitario vs. Cerro Porteño: Federico Carrizo y el golazo desde fuera del área tras amagar a tres rivales | VIDEO

Joaquín Sabina a los 71 años: su cariño por Alianza, Neymar, Messi y cómo ve el amor en estos tiempos

TE PUEDE INTERESAR