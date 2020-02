En la derrota del Real Madrid ante el Manchester City en el Santiago Bernabeu por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, hubo un jugador que estuvo en boca de los periodistas y aficionados del fútbol: Toni Kroos.

Y es que a pesar que el futbolista alemán ha sido partícipe en 31 partidos en toda la temporada anotando cinco goles y ocho asistencias, no apareció en el partido en Madrid.

“No salió ni a calentar. Tú puedes sacarle a calentar con la idea de que vaya a participar, y de repente llegan los goles del City y crees más conveniente meter más jugadores de ataque. He visto a Zidane contestar luego en televisión y me da toda la sensación de que ahí pasa algo”, dijo Álvaro Benito, periodista de la cadena SER.

En conferencia de prensa, Zinedine Zidane fue consultado por la ausencia de Kroos en el campo de juego. El técnico francés respondió que “había sido por decisión técnica”. Estas declaraciones dieron pie a más polémica.

El jugador alemán fue reemplazado después de 45 minutos por Vinicius Junior en el derbi ante el Atlético de Madrid. Con las acciones del último partido, pareciera que el mediocampista ha perdido importancia dentro del once inicial para Zidane.

Pese a ello, el campeón del mundo con Brasil 2014 aún tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2023.

La conversación con Guardiola

Luego de la derrota del Real Madrid, Toni Kroos se encontró con Pep Guardiola fuera del vestuario. Las imágenes mostraron al mediocampista charlando con quien fue su técnico en el Bayern Múnich de manera cordial.

Previamente, en una entrevista a The Athletic, Kroos declaró que “Guardiola me quiso renovar cinco años. Todavía sigo en contacto con él. Me encantó jugar con él durante un año”.

El choque de vuelta se jugará el 17 de marzo en Manchester, donde el conjunto blanco no contará con Sergio Ramos y Rodrygo por expulsión, y Eden Hazard por lesión.

