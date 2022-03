El partido más esperado de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022 , Real Madrid vs. PSG en vivo y en directo, tendrá su segunda edición este miércoles 09 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 15:00 (hora local). Los merengues buscarán remontar la serie para seguir en carrera en la máxima competición internacional, mientras que los parisinos tratarán de defender su ventaja y no decirle adiós a la ‘Orejona’. La transmisión del compromiso será por ESPN (STAR Plus) para Sudamérica, HBO Max para México y Movistar+ para España. Asimismo, en la web de El Comercio encontrarás el minuto a minuto online.

En el partido de ida, disputado en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain se quedó con la victoria gracias a un solitario (y agónico) gol de Kylian Mbappé , quien pese a ser duda por un pisotón que recibió de Gueye en los entrenamientos, entró en la convocatoria y estará en la vuelta.

PSG 1-0 Real Madrid

Así llega Real Madrid

Los ‘blancos’ vienen de conseguir tres victorias consecutivas en LaLiga Santander: 3-0 ante Deportivo Alavés, 1-0 contra Rayo Vallecano y 4-1 frente a la Real Sociedad. Actualmente son los únicos líderes del certamen español con 63 unidades.

Presente de PSG

Los parisinos viven un irregular momento en Francia, pues perdieron 1-3 ante Nantes, superaron 3-1 a Saint-Étienne y volvieron a caer en la Ligue 1 de Francia, ahora contra el Niza por 0-1. Pese a estas derrotas, siguen arriba en la clasificación con 62 puntos.

¿Cuándo es el partido Real Madrid - PSG?

El cotejo se disputará este miércoles 09 de marzo, desde las 15:00 (hora local) y 21:00 (hora de España), en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

Horario, Real Madrid vs. PSG

País Hora Perú 15:00 horas Colombia 15:00 horas Ecuador 15:00 horas Estados Unidos 15:00 horas México 14:00 horas Bolivia 16:00 horas Venezuela 16:00 horas Argentina 17:00 horas Uruguay 17:00 horas Brasil 17:00 horas Chile 17:00 horas Paraguay 17:00 horas España 21:00 horas

¿Dónde puedo ver el partido Real Madrid vs. PSG?

A continuación, conoce los canales de transmisión del partido por la UEFA Champions League.

País Canal Perú ESPN, Star+ Argentina ESPN, Star+ Bolivia ESPN, Star+ Brasil TNT Go, TNT Brasil, HBO Max, GUIGO, Estádio TNT Sports Chile ESPN, Star+ Colombia ESPN, Star+ Ecuador ESPN, Star+ México HBO Max Paraguay ESPN, Star+ España Movistar+, Movistar Liga de Campeones Estados Unidos TUDN.com, Univision, TUDN App, Paramount+, CBS, TUDN USA, TUDNxtra, Univision NOW Uruguay ESPN, Star+ Venezuela ESPN, Star+

Real Madrid vs. PSG: historial

Ambos equipos chocaron en 11 ocasiones, dejando un registro de 4 victorias para cada uno y 3 empates. Es decir, el historial está parejo. A continuación, revisa sus últimos duelos.

Febrero 2022 | PSG 1-0 Real Madrid

Noviembre 2019 | Real Madrid 2-2 PSG

Septiembre 2019 | PSG 3-0 Real Madrid

Marzo 2018 | PSG 1-2 Real Madrid

Febrero 2018 | Real Madrid 3-1 PSG

Real Madrid vs. PSG en vivo: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Nacho; Modrić, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

Paris: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Verratti, Danilo; Messi, Mbappé (duda), Neymar.

Datos, Real Madrid vs. PSG hoy

La derrota de la ida en París fue solo la segunda del Madrid en sus últimos 14 partidos contra rivales franceses (ocho victorias y cuatro empates), la otra fue el revés de la primera jornada contra los parisinos en la 2019/20.

El Real Madrid ha remontado una derrota a domicilio en la ida 23 veces, y ha fallado en otras 16 ocasiones, aunque salió victorioso en la última ocasión, contra el Wolfsburgo en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2015/16 (2-0 a domicilio, 3-0 en casa) para poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. Aquella derrota en Lyon, en los octavos de final de la 2009/10, supuso un balance en el global de seis victorias y seis derrotas tras perder la ida por 1-0 a domicilio, ya que las tres anteriores las ganó.

El Paris ha salido victorioso en diez de sus últimos 21 encuentros de la UEFA Champions League a domicilio (cuatro empates y siete derrotas), pero no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro (dos empates y dos derrotas).

El balance del Paris en octavos de final es de seis clasificaciones y tres eliminaciones. La victoria del pasado curso ante el Barcelona fue su segunda consecutiva. La remontada de la 2019/20 ante el Borussia Dortmund (2-1 a domicilio, 2-0 en casa) acabó con una racha de tres eliminaciones consecutivas en octavos que empezó con una eliminatoria épica ante el Barcelona en la 2016/17 (4-0 en casa, 6-1 fuera) y en la que también se incluye su derrota en la 2017/18 ante el Madrid.

Conforme a los criterios de Saber más