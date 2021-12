Real Madrid y PSG se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League, en el que será uno de los partidos más atractivos de la temporada 2021-22. Esta mañana se realizó el sorteo de las llaves, el que fue un poco accidentada, pero determinó que los merengues y parisinos se verán las caras y este choque tendrá a Sergio Ramos como protagonista.

El excapitán del Real Madrid se verá las caras con el equipo de sus amores; sin embargo, en esta ocasión podría convertirse en su verdugo. Ante este emparejamiento, las redes sociales del programa ‘El Chiringuito TV’, recordaron unas declaraciones de Ramos en la que aseguraba que él nunca ficharía por un club que pudiese enfrentarse al cuadro merengue.

“Yo no me planteo y se lo dije a nuestro presidente que no me iría jamás a un equipo que podría competir con el Real Madrid porque no sale de mí. Si algún día me fuese del Real Madrid es cuando yo ya entienda que el cuerpo no me da para estar al nivel top que yo creo y me iría fuera, a un equipo que no compitiese con nosotros”, dijo en aquel momento Sergio Ramos.

🗓 30/05/2019



🔴🎙 Sergio Ramos: “Jamás iría a un equipo que pudiese competir con el Real Madrid”.



💥 Dos años después… Se enfrentará al Real Madrid con el PSG en Champions.



😳 Caprichos del destino pic.twitter.com/V7nqcWtTRz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2021

Fechas tentativas

La ida del encuentro por los octavos de final de la Champions League está pactada para los días 15, 16, 22 y 23 de febrero y sería en el Parque de los Príncipes. Mientras que la vuelta está prevista para los días 8, 9, 15 y 16 de marzo, en el Estadio Santiago Bernabéu. A más de un mes para el enfrentamiento, los hinchas del Real Madrid y PSG ya calientan la previa.

Real Madrid clasificó a los octavos de final de la Champions League como líder del Grupo D con 15 puntos, cinco más que el Inter de Milán. En tanto, el PSG avanzó a esta etapa como segundo de la zona A por detrás del Manchester City. Sin embargo, los parisinos son candidatos para pelear por la ‘Orejona’.

Conforme a los criterios de Saber más