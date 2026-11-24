12:28
- Respecto a la alineación prevista para este martes, Mourinho adelantó que Vinícius sería titular después de quedarse en el banca el último sábado.
12:27
- Ambos campeones de Europa en su momento, se han enfrentado en ocho ocasiones . El equipo albo obtuvo tres victorias mientras que solo un triunfo para el PSV y cuatro empates .
12:27
- Hoy a las 3 de la tarde hora de Perú, el Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu para recibir al PSV Eindhoven , líder de la Eredivisie neerlandesa por la Champions League .
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