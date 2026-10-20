Ambas escuadras jugaron por última vez en esta competencia el 6 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y el partido finalizó con un empate a 1. Foto: AFP composición
Ambas escuadras jugaron por última vez en esta competencia el 6 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y el partido finalizó con un empate a 1. Foto: AFP composición
Por Redacción EC

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