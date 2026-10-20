Por Redacción EC
Últimas noticias del Real Madrid vs RB Leipzig por la Champions League
19:19
- Alineaciones probables :
- Real Madrid : Courtois; Valverde, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Vinícius, Bellingham, Diomande; y Mbappé.
- Leipzig : Vandervoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui; Seiwald, Banzuzi; Gruda, Romulo y Nusa.
19:18
- Por su parte, el Leipzig llega al duelo tras haber sufrido una goleada por 6-1 ante el Bayern .
19:18
- Los de Mourinho llegan al encuentro con dos partidos ganados por Champions: ante el Inter de Milán y la Roma , contra este último con una remontada para la historia.
19:07
- Las dos primeras fueron en la fase de grupos de la temporada 2022/2023, y se saldaron con una victoria para cada uno (2-0 en el Bernabéu y 3-2 en Alemania). Se volvieron a ver las caras en los octavos de final del curso 2023/2024, y el Madrid pasó de ronda con un marcador global de 2-1 (0-1 y 1-1)
19:07
- Los dos equipos se han enfrentado en Liga de Campeones en cuatro ocasiones.
19:05
- Este miércoles 21 de octubre, a las 2 de la tarde, el Real Madrid se enfrenta al RB Leipzig por la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu en España.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más
buenas.practicas@comercio.com.pe
@elcomercio_peru
Seguir temas
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.