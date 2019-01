Luka Modric y Dani Ceballos contribuyeron con el triunfo del Real Madrid sobre el Real Betis por la fecha 19° de la Liga Santander en el Estadio Benito Villamarín.





► Real Madrid vs. Real Betis: mira el golazo de Luka Modric para el 1-0 del cuadro merengue | VIDEO





Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO: alineaciones EN DIRECTO

Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO: incidencias EN DIRECTO

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Betis en vivo y en directo por la Liga Santander?



Perú: 2:45 pm.

Colombia: 2:45 pm.

Argentina: 4:45 pm.

Chile: 4:45 pm.

México: 1:45 am.

EE.UU.: 2:45 pm. (Nueva York)

EE.UU.: 11:45 am. (Los Ángeles)

España: 8:45 pm.

Reino Unido: 7:45 pm.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Real Betis en vivo y en directo?



Argentina: DirecTV Sports

Australia: beIN Sports, beIN Sports 1, Kayo Sports

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: beIN Sports, DAZN, beIN Sports Connect Canadá

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Alemania: DAZN

Internacional: Facebook Live, Bet 365

Italia: DAZN

México: SkyHD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido: Eleven Sports 1, UK, Eleven La Liga TV

Estados Unidos: beIN Sports Connect, beIN Sports en Español, beIN Sports

PREVIA



Real Madrid (5° con 30 puntos) tiene la necesidad de ganar para no empezar a decirle adiós a la lucha por el título, tras dos tropiezos ante Villarreal y Real Sociedad. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo de la última jornada de la primera rueda de la liga.

Real Madrid vs. Real Betis: horarios del partido



Ecuador - 2:45 p.m.

Perú - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

México - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Paraguay - 4:45 p.m.

España - 8:45 p.m.



Real Madrid viene de vencer a Leganés en la ida de octavos de final de la Copa del Rey a mitad de semana. Con esa motivación, el cuadro merengue se presentará en casa de Real Betis, y con la duda de la inclusión de Vinicius Junior en el equipo titular.

Thibaut Courtois, Toni Kroos, Marcos Llorente, Gareth Bale y Marco Asensio son las bajas confirmadas, por lesión, además de la ausencia de Lucas Vázquez, por suspensión. Dicha situación llevaría al entrenador Santiago Solari a usar a Isco.

"Todos los jugadores son importantes y lo van a seguir siendo. Tenemos tres competiciones, apuntamos a todas y vamos a jugar contra el Real Betis a intentar recortar puntos sobre los que están por encima, que es nuestro objetivo en la Liga", indicó Solari en conferencia de prensa.

Real Betis (6° con 26 unidades) pelea por un cupo a torneos internacionales de la próxima temporada. El cuadro bético, que acaba de fichar al mexicano Diego Laínez, registra un empate y una derrota en los últimos dos partidos de liga

Real Madrid venció 3-0 al Leganés por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El duelo se desarrolló en el Santiago Bernabéu (Video: YouTube)

"Nosotros pondremos toda la energía posible sin pensar en que sea el Madrid o cualquier otro equipo. No estoy pendiente excesivamente del Madrid, ni del Barcelona, ni del Atlético, pero todos los equipos tienen altibajos y ahora además hay una tremenda igualdad", aseveró el técnico de Real Betis, Quique Setién, en la previa.

Real Madrid vs. Real Betis: probables alineaciones

Real Betis: Pau López; Francis Guerrero, Aissa Mandi, Marc Bartra, Zouhair Feddal, Junior, Giovani Lo Celso, Willian Carvalho, Andrés Guardado, Sergio Canales y Loren Morón.



Real Madrid: Keylor Navas, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Luka Modric, Mario Ceballos; Isco, Vinicius Junior y Karim Benzema.