Con un golazo de tiro libre de Dani Ceballos sobre el final del partido, Real Madrid venció 2-1 al Real Betis por jornada 19 °de LaLiga Santander en el Estadio Benito Villamarín.



► Real Madrid vs. Real Betis: mira el golazo de Luka Modric para el 1-0 del cuadro merengue | VIDEO

​



Real Madrid vs. Real Betis EN DIRECTO: alineaciones EN VIVO

Real Madrid vs. Real Betis EN DIRECTO: incidencias EN VIVO

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Betis en vivo y en directo por la Liga Santander?



Perú: 2:45 pm.

Colombia: 2:45 pm.

Argentina: 4:45 pm.

Chile: 4:45 pm.

México: 1:45 am.

EE.UU.: 2:45 pm. (Nueva York)

EE.UU.: 11:45 am. (Los Ángeles)

España: 8:45 pm.

Reino Unido: 7:45 pm.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Real Betis en vivo y en directo?



Argentina: DirecTV Sports

Australia: beIN Sports, beIN Sports 1, Kayo Sports

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: beIN Sports, DAZN, beIN Sports Connect Canadá

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Alemania: DAZN

Internacional: Facebook Live, Bet 365

Italia: DAZN

México: SkyHD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido: Eleven Sports 1, UK, Eleven La Liga TV

Estados Unidos: beIN Sports Connect, beIN Sports en Español, beIN Sports

PREVIA



El Real Madrid (5º con 30 puntos), tras dos partidos sin ganar en liga, visita al Real Betis (6º con 26 unidades), buscando tres puntos que le vuelvan a meter en puestos de Champions League recuperar la estela de Sevilla (3º) y Atlético de Madrid (2º).



Real Madrid vs. Real Betis: horarios del partido



Ecuador - 2:45 p.m.

Perú - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

México - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Paraguay - 4:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Un empate con el Villarreal (2-2) y una derrota ante la Real Sociedad (2-1) desplazaron a Real Madrid a tres puntos del Sevilla y a cinco del Atlético de Madrid, mientras sigue mirando de lejos al líder, el Barcelona.



Los blancos afrontan el encuentro animados por su triunfo contra el Leganés el miércoles en Copa del Rey (3-0).



"Esperemos que este sea el primero de muchos", consideró tras el partido el defensa Nacho, para el que el equipo necesita "poder encaminar tres o cuatro o cuatro triunfos e ir ganando confianza" para salir del bache de resultados que atraviesa.



Una victoria volvería a acercar al Real Madrid al Sevilla que el domingo visita al Athletic de Bilbao (17º), con el que se enfrenta hasta en tres ocasiones en una semana entre Copa del Rey y Liga.



Real Betis registra un empate ante el Eibar y una derrota a manos de Huesca en sus dos recientes presentaciones en la liga española. El elenco bético pretenderá hacer respetar la casa para seguir soñando con un cupo a torneos internacionales.

Con información de AFP

Real Madrid vs. Real Betis: probables alineaciones



Real Betis: Pau López; Francis Guerrero, Aissa Mandi, Marc Bartra, Zouhair Feddal, Junior, Giovani Lo Celso, Willian Carvalho, Andrés Guardado, Sergio Canales y Loren Morón.



Real Madrid: Keylor Navas, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Luka Modric, Mario Ceballos; Isco, Vinicius Junior y Karim Benzema.