Real Madrid buscará ante Real Sociedad mantener su extraordinario momento futbolístico, pues la ‘Casa Blanca’ recibirá a los vascos este jueves 6 de febrero desde las 13:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, en partido válido por los cuartos de final de la Copa del Rey. El duelo será transmitido en todo América Latina a través de DIRECTV Sports y DIRECTV Play, mientras que en España se podrá ver desde las 19:00 horas vía DAZN.

No olvides que El Comercio te brindará el minuto a minuto, desde su página web, del Real Madrid vs. Real Sociedad, además te mantendrá al tanto con toda la información concerniente a la Copa del Rey, con estadísticas, goles, polémicas, y cómo, cuándo y dónde ver este partido de fútbol en vivo y en directo.

Real Madrid es uno de los pocos equipos en el mundo que atraviesa una increíble racha sin perder, pues acumula 21 partidos consecutivos en los que no ha conocido la derrota. Este gran momento es debido al trabajo del DT francés Zidane, que ante Real Sociedad buscará asegurar su clasificación a semifinales de la Copa del Rey, y por consiguiente ampliar su registro ganador en la presente temporada.

Canales de TV para ver el Real Madrid vs. Real Sociedad

Perú: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

España: DAZN

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Portugal: Sport TV1 y Sport TV LIVE

Estados Unidos: ESPN+

Japón: DAZN

Austria: DAZN

Costa Rica: Sky HD

Croacia: Arena Sport 3

República Checa: Sport 1 CZ/SK y DIGI GO

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Nigeria: Startimes World Football y StarTimes App

Noruega: VG+

