Real Madrid y Real Sociedad se enfrentarán este sábado 23 de noviembre por la fecha 14 de LaLiga Santander. El encuentro, que se disputará en el Santiago Bernabéu, empezará a las 15:00 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. En España, por otro lado, se jugará a las 21:00 horas vía Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y Movistar LaLiga.

La escuadra que dirige Zinedine Zidane, con 25 puntos en el bolsillo, llega al encuentro luego de apabullar 4-0 al Eibar en la última jornada y sumar su quinto duelo consecutivo sin conocer la derrota, por lo que ante su próximo rival intentará continuar por el camino triunfal.

Recuerda que El Comercio, desde su página web, te brindará el minuto a minuto del Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga Santander con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más datos que necesitas saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Real Madrid viene de superar 4-0 al Eibar por la fecha 13 de LaLiga Santander. (AFP)

Para este compromiso, es probable que el cuadro merengue salte al terreno de juego con Eden Hazard, Rodrygo y Karim Benzema desde el arranque en la ofensiva, pues los tres han rendido cuando han jugado juntos.

Si bien el ambiente en el Real Madrid es bueno debido a los recientes resultados positivos, la ‘Casa Blanca’ no se confía, pues es consciente que la Real Sociedad afrontará el choque de visita con ‘hambre’ de victoria.

Precisamente, el conjunto que comanda Imanol Alguacil viene de igualar 1-1 con Leganés por la fecha 13 de LaLiga Santander, resultado que le permitió llegar a los 23 puntos y mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

Dicho esto, el compromiso entre el Real Madrid y la Real Sociedad promete ser intenso de principio a fin. ¿Cómo acabará el encuentro? Pronto lo sabremos.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid: T. Courtois, F. Mendy, Sergio Ramos, R. Varane, D. Carvajal, Casemiro, Toni Kroos, L. Modric, Eden Hazard, Rodrygo y Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Real Sociedad: A. Remiro, J. Bengoetxea, Robin Le Normand, D. Llorente, N. Monreal, A. Januzaj, Igor Zubeldía, M. Merino, Portu, W. José y Mikel Oyarzabal.

DT: Imanol Alguacil.

Real Madrid vs. Real Sociedad: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas en Ciudad de México vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

España: 21:00 horas vía Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y Movistar LaLiga

Argentina: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Colombia: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 17:00 horas en Santiago vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 15:00 horas en Quito vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Venezuela: 16:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Últimos partidos del Real Madrid

22/10/19 | Galatasaray 0-1 Real Madrid | Champions League

30/10/19 | Real Madrid 5-0 Leganés | LaLiga Santander

02/11/19 | Real Madrid 0-0 Real Betis | LaLiga Santander

06/11/19 | Real Madrid 6-0 Galatasaray | Champions League

09/11/19 | Eibar 0-4 Real Madrid | LaLiga Santander

Últimos partidos de la Real Sociedad

20/10/19 | Real Sociedad 3-1 Real Betis | LaLiga Santander

27/10/19 | Celta de Vigo 0-1 Real Sociedad | LaLiga Santander

30/10/19 | Real Sociedad 1-2 Levante | LaLiga Santander

03/11/19 | Granada 1-2 Real Sociedad | LaLiga Santander

08/11/19 | Real Sociedad 1-1 Leganés | LaLiga Santander

