Con la ilusión de encadenar un nuevo triunfo, Real Madrid chocará con Real Valladolid en el Estadio José Zorrila por la fecha 21 de LaLiga Santander. El partido, programado para este domingo 26 de enero, tiene como favorito al elenco merengue; sin embargo, este no se confía, pues sabe que su rival agotará esfuerzos para sumar de a tres de local.

Los dirigidos por Zinedine Zidane pasan por un buen momento. Y es que disputarán el encuentro luego de superar 2-1 al Sevilla en la jornada anterior del certamen doméstico y llegar a los 43 puntos. Además, ganaron 3-1 al Unionistas por la Copa del Rey.

Real Valladolid por otro lado, viene de registrar dos partidos sin conocer la victoria: un 0-0 con Osasuna en última fecha de LaLiga Santander para sumar apenas 22 unidades, y una derrota por la mínima diferencia ante Tenerife por la Copa del Rey. Dicho esto, el equipo de Sergio González Soriano urge del triunfo para alegrar a su hinchada.

A continuación, El Comercio te brinda los canales de TV por país para ver el Real Madrid vs. Real Valladolid por LaLiga Santander.

Perú: DIRECTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y Fanatiz USA

España: Movistar LaLiga, Movistar+ y Mitele Plus

Argentina: DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Sports

Ecuador: DIRECTV Sports

Uruguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports 2

Alemania: DAZN

Inglaterra: LaLigaTV y Premier Player HD

Italia: DAZN y DAZN1

Francia: Free, beIN Sports MAX 4 y beIN SPORTS CONNECT

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

Dinamarca: TV2 Play Denmark y TV2 Sport Denmark

Suecia: C More Live HD y C More Play

Japón: DAZN y WOWOW

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Sudáfrica: SuperSport 7, SL2G, SuperSport 7 Africa, DStv Now y beIN SPORTS CONNECT

Camerún: DStv Now, SL4G, SL2G, SuperSport 7 Africa y Canal+ Sport 4 Afrique

Nigeria: SuperSport 7 Africa, DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SL4G y SL2G

Egipto: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 3

Albania: SuperSport 4 Digitalb

Argelia: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT

Angola: SL2G, SL4G, SuperSport 7 Africa y DStv Now

Anguila: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean

Antigua y Barbuda: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean

Aruba: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean

Australia: beIN SPORTS 3, beIN Sports Connect y Kayo Sports

Austria: DAZN

Arabia Saudita: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT

Malasia: beIN Sports Malaysia y beIN Sports Connect Malaysia

Malí: SuperSport 7 Africa, DStv Now, SL2G, SL4G y Canal+ Sport 4 Afrique

Marruecos: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 3

