Real Madrid vs. Real Valladolid: horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO el duelo por la Liga Santander

Real Madrid y Real Valladolid medirán fuerzas en el Santiago Bernabéu este sábado 24 de agosto por la segunda fecha de LaLiga Santander . El compromiso entre ambas escuadras arrancará a las 12:00 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play; mientras que en España se jugará a las 19:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y MiTele En Vivo.

Los dirigidos por Zinedine Zidane llegan al encuentro tras haber iniciado con buen pie la competición doméstica, venciendo 3-1 al Celta de Vigo de visita.

Sin embargo, en dicho partido, Real Madrid sufrió la expulsión de Luka Modric y, debido a ello, el futbolista no podrá estar en el duelo contra Real Valladolid por LaLiga Santander , siendo una baja sensible en el esquema de ‘Zizou’ .

A la no presencia del croata en el conjunto merengue , se suman Brahim, Eden Hazard , Rodrygo y Asensio, quienes se encuentran lesionados.

Real Valladolid , por otro lado, también tuvo un estreno positivo en LaLiga Santander , ya que derrotó, de visita, 2-1 al Real Betis . Ahora, ante el Real Madrid , el conjunto dirigido por Sergio González Soriano intentará continuar por el camino triunfal, sabiendo que una victoria en condición de visitante siempre es buena y más aún si es frente a un equipo siempre favorito a quedarse con el título doméstico.

Para dicho partido, el cuadro ‘Albivioleta’ no podrá contar con toda su plantilla, dado que Sandro y Alcaraz están lesionados. Luismi, en tanto, es duda.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Real Valladolid

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Gareth Bale, Karim Benzema y Vinicius Jr.

DT: Zinedine Zidane.

Real Valladolid : Masip, Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Nacho Martínez, Pedro Porro, Anuar, Michel Herrero, Waldo Rubio, Sergi Guardiola y Unal.

DT: Sergio González Soriano.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por LaLiga Santander?

Perú: 12:00 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 19:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y MiTele En Vivo

México: 12:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Brasil: 14:00 horas (en Brasilia) vía ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil

Colombia: 12:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 13:00 horas (en Santiago) vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 12:00 horas (en Quito) vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Paraguay: 13:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 13:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 13:00 horas vía ESPN y ESPN Play