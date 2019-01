Sensible baja en el partido entre Real Madrid vs. Real Betis. En el Estadio Benito Villamarín, a los 45+2', Karim Benzema tuvo que ser retirado del campo tras caer y lesionarse en el dedo de la mano derecha. El delantero del cuadro merengue no volvió al campo para el segundo tiempo.

▷ Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO: mira el golazo de Luka Modric para el 1-0 del cuadro merengue | VIDEO

▷ Lionel Messi: revisa las estadísticas que lo llevaron a su gol 400

El equipo de Santiago Solari mostró una gran exhibición de fútbol en el primer tiempo en el Benito Villamarín. Los merengues comenzaron ganando gracias a la excelente anotación de Luka Modric.

Sin embargo, todo no pudo ser felicidad en los primeros 45 minutos. A los 47', Karim Benzema luchó un balón con Marc Bartra, tras ello, resbaló e intentó apoyarse sobre el campo de juego, no obstante, cayó mal y se lesionó en la mano derecha.

Real Madrid vs. Real Betis: Karim Benzema y la lesión que provocó su salida del partido. | Video: YouTube

Cabe destacar que ambos llegan con buenos resultados: el Real Betis igualó sin goles frente a la Real Sociedad por la Copa del Rey, mientras que el Real Madrid vapuleó por 3-0 al Leganés por el mismo certamen.