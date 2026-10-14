Últimas noticias sobre el partido Real Madrid vs Roma
09:56
- En la Roma , el ataque cuenta con el regreso de Lorenzo Pellegrini tras 183 días de baja y el talento de la joya argentina Paulo Dybala .
09:53
- Vinícius es la gran duda en el Real Madrid . Fue suplente ante el Villarreal y que se perderá los próximos partidos de La Liga por sanción después de ser expulsado. Diomande es su reemplazo natural, pero todo quedará a decisión del técnico portugués.
09:47
- El Real Madrid no visita el Olímpico en partido oficial desde hace ocho años, cuando ganó por 2 a 0, en el último cruce entre ambos conjuntos en un amistoso en el verano de 2019.
09:35
- Es el encuentro número 13 oficial entre el equipo blanco y la Roma en Champions League, con un balance de ocho triunfos para los merengues y tres para la 'Loba', y dos empates.
09:24
- El jugador del Real Madrid, Jude Bellingham , a su llegada al Estadio Olímpico de Roma, Italia, por la segunda fecha de la Champions League. Foto: EFE/EPA/TELENEWS
09:22
- Posibles alineaciones
- Real Madrid : Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé.
- Roma : Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé y Malen.
09:18
- Por su parte, el combinado italiano viene invicto y con seis encuentros sin perder en la Serie A . Tienen bajas clave de Svilar y Cristante, pero darán pelea.
09:18
- El equipo de José Mourinho llega con buen ritmo tras las recientes victorias ante el Inter y el Villarreal. Ahora, el grupo está reforzado por la vuelta de Mbappé, Valverde y Konaté .
09:15
- El Real Madrid se enfrentará a la Roma hoy miércoles 14 de octubre, a las 2 de la tarde, desde el Estadio Olímpico de la ciudad de Roma, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League .
Seguir temas