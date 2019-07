Real Madrid vs. Tottenham EN DIRECTO: sigue el partido amistoso de la Audi Cup 2019

Real Madrid vs. Tottenham EN DIRECTO: se verán las caras en el partido amistoso de la Audi Cup 2019 este martes 30 de julio desde las 11:00 a.m. (horario peruano). El encuentro se desarrollará en el Allianz Arena y será transmitido ESPN.

El equipo de Zinedine Zidane está en el ojo de la tormenta después de sufrir un duro golpe en la gira por Estados Unidos. La ‘Casa blanca’, en la última presentación en estas tierras, cayó goleado frente al Atlético de Madrid por 7-3.

El estratega francés aseguró que este tipo de resultados no deben repetirse y prefirió pasar la página. El próximo reto de Real Madrid, en la pretemporada, será en la Audi Cup, cuadrangular amistoso en el que participan Tottenham, su primer rival, Bayern Múnich, el anfitrión, y Fenerbahce de Turquía.

La primera plantilla viajó a Alemania con bajas por lesión. Hace unas horas, la institución confirmó que Thibaut Courtois sufrió un esguince en el tobillo derecho. El lugar del belga en la portería será para Keylor Navas.

Gareth Bale se quedó en España, después de frustrar su partida al fútbol chino. Real Madrid no ha confirmado oficialmente una lesión del jugador galés, quien no entrenó con el grupo durante la sesión previa a la Audi Cup.

Marco Asensio, Brahim Díaz, Ferland Mendy son otros de los integrantes que requieren un tiempo para volver a las canchas. El caso más complejo es el de Asensio, quien retornaría a la acción en el 2020.

James Rodríguez, Casemiro y Eder Militao terminaron sus vacaciones y aparecieron en la ciudad deportiva del Real Madrid. Los sudamericanos tampoco formarán parte del torneo amistoso en Múnich.

El Tottenham, subcampeón de la Champions League, quiere superar los resultados obtenidos en la campaña anterior. Los ‘Spurs’ incluyeron a sus hombres importantes con Lloris, Kane, Eriksen y Son. Además de Ndombelé, reciente fichaje a cambio de 60 millones de euros.

Real Madrid vs. Tottenham: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.



Real Madrid vs. Tottenham: posibles alineaciones

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Lucas, Isco, Hazard, Benzema.



Tottenham: Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Georgiou, Winks, Sissoko, Eriksen, Ndombelé, Son, Kane.