Kylian Mbappé y Erling Haaland tuvieron noches de ensueño en sus recientes presentaciones de la Champions League. Las sobresalientes actuaciones del francés y el noruego han provocado que muchos empiecen a apuntarlos como los dos personajes que lucharán por la cima, al mismo estilo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Fresco el tema, el entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, fue consultado en conferencia de prensa y no descartó que eso vaya a suceder. Eso sí, ‘Zizou’ no dudó en elogiar a Kylian Mbappé, que marcó un ‘hat-trick’ al Barcelona en el Camp Nou, y a Erling Haaland, autor de un doblete frente a Sevilla.

“Lo veremos. De todas formas, son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano, Neymar, todos los jugadores que son muy buenos. Ellos son más jóvenes y lo que están haciendo demuestra que son jugadores de presente y futuro”, aseguró Zidane, previo al choque liguero contra Real Valladolid.

Show Player

El técnico galo, por otro lado, no se animó a elegir entre Kylian Mbappé o Erling Haaland. “Bueno, como yo te decía, lo que me gusta es ver a los buenos jugadores y son dos jugadores del presente y del futuro, pero no te voy a contestar a quién prefiero. Lo importante es que se vean estos jugadores”, explicó.

Por último, Zidane puntualizó en el rendimiento de Mbappé. “No sorprende a nadie lo que ha hecho Mbappé porque le conozco. Lo vi como aficionado y para que quede claro lo más importante es lo que tenemos que hacer mañana y lo demás lo veo con placer y atención”, sentenció.