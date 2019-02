Real Madrid: Wanda Nara, la razón por la que Mauro Icardi no vistió de blanco Tal como afirmó Marca, Mauro Icardi no fue fichado por el Real Madrid, a partir de su relación con Wanda Nara. El cuadro blanco evitó su llegada, para no generar problemas en el vestuario merengue

