Xabi Alonso, actual entrenador de Real Madrid, fue consultado sobre las recientes declaraciones de Marcelo Gallardo, DT de River Plate, sobre el fichaje de Franco Mastantuono al club español.

“Quiero ser medido. Prefiero meterme en el plano futbolístico para que el equipo y Franco puedan vivir lo más naturalmente posible el Mundial. Ese es el enfoque que quiero, después veremos cómo continuamos. Acá nos debe movilizar lo deportivo, la exigencia del Mundial, el resto lo iremos viendo”, indicó el ‘Muñeco’.

Un periodista argentino le comentó al campeón del mundo con España: “Gallardo dijo que River se sintió movilizado en lo deportivo”.

Alonso no pareció entender la pregunta: “¿Movilizados en qué sentido?”. A lo que el periodista aclaró que se sintieron “perjudicados”.

“Yo lo he visto el partido, ganaron 3-1, ha jugado un buen partido River y no los he visto muy ‘movilizados’”, indicó Xabi Alonso. Lo que causó la risa entre los presentes.

