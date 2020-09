Real Madrid continúa moviendo sus fichas para rearmar su plantilla pensando en el inicio de la próxima temporada. El técnico Zinedine Zidane no cuenta con varios futbolistas para la campaña 2020-21. A menos de un mes para cerrar el libro de pases europeo, nombres como los de Jesús Vallejo, Gareth Bale y Mariano están lejos del campeón de LaLiga.

El primero en despedirse de la Casa Blanca fue James Rodríguez, quien fichó por dos temporadas con el Everton. El colombiano no encontró su lugar en el Real Madrid de Zidane y cambió de club. Según diversas informaciones, el fichaje se habría sellado en 22 millones de libras (29 millones de dólares).

Sin embargo, la continuidad de Gareth Bale es la que más preocupa en Real Madrid. El galés no cuenta con el respaldo del entrenador francés, pero no está dispuesto a irse del club sin sus millones. El delantero tiene dos años más de contrato, pero la directiva merengue y ‘Zizou’ no lo tienen en sus planes, por lo que buscan la salida del zurdo.

Se aferran

El inicio del verano en el Viejo Continente significó el regreso al club de algunos jugadores como Martin Odegaard, Álvaro Odriozola, Borja Mayoral o Sergio Reguilón. Este último tendría ofertas de Tottenham, Juventus e Inter; sin embargo, en Real Madrid evalúan su regreso pensando en el relevo de Marcelo.

Mariano, canterano de Real Madrid, estuvo a punto de cerrar con el Benfica, pero no recibió el visto bueno del club. Según el diario Marca, el delantero gana unos 4,5 millones de euros por temporada, lo que frenó su traspaso. Varios medios españoles indicaron que el mismo Zidane ya le comunicó al futbolista que no lo tiene en sus planes para la próxima temporada.

