Real Madrid: Zidane aseguró que habrán cambios en el plantel

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló en conferencia de prensa previo al partido contra el Athletic Bilbao por LaLiga Santander y negó sentirse "quemado" en la escuadra merengue.

"No, estoy bien, y si los jugadores no están del todo bien, sé que quieren salir de eso y hacerlo mejor. Son jugadores que tienen siempre en mente ganar cosas y este año no va a ser posible y es un poco más complicado. Es normal. Nos queda un mes y pico de competición. Mi mente está aquí, pero también mi energía está en el próximo año también. No estoy quemado", soltó el DT francés.

Zinedine Zidane confirmó que habrán importantes cambios en el Real Madrid la próxima temporada. (Foto: Reuters)

En otro momento, ante la insistencia de la prensa por conocer los jugadores que pueden salir del Real Madrid, Zinedine Zidane aceptó que algunos futbolistas dejarán la entidad madridista, aunque se negó a soltar nombres.

"Sí, pero no te voy a decir nada. Es porque al final tú hablas de una cosa y sale lo que a cada uno le interesa. Te voy a hablar de los buenos que son los jugadores y los mejores están aquí. Siempre el Madrid busca los mejores y hay que aceptar que este no ha sido el mejor año del Madrid. Y hay que cambiarlo. Pero no voy a decir más, porque si no mañana...", expresó 'Zizou'.

A Zinedine Zidane también le preguntaron por Kylian Mbappé y si existía alguna posibilidad de que llegue al Real Madrid la próxima temporada.

"Puedes preguntar y contestaré lo que quiero. No voy a meterme en nada, ni nombres ni nada. Lo que les puedo decir es que estamos en eso y lo hablaremos en su momento. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar de lo que queda. Con el club hablaré de los perfiles de los jugadores porque sé perfectamente lo que quiero, pero no lo voy a decir ahora. Y menos antes de un partido", precisó.

El técnico galo se dio un tiempo para hablar del VAR: "va a mejorar a la fuerza, es un nuevo sistema y va a llevar tiempo. Se ha puesto para que las cosas estén más claras y evitar errores. Es la interpretación del árbitro y esperemos que vaya a mejor y que esté claro para todo el mundo en el futuro. Lo que parece raro son las emisiones, a veces hay repeticiones raras".

Real Madrid enfrentará al Athletic Bilbao este domingo por la jornada 33 de LaLiga Santander, en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 9:15 a.m. (hora peruana).