Real Madrid: Zidane espera que Varane continúe en la 'Casa Blanca'

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que no puede imaginar a su equipo sin el defensor francés Raphael Varane.

El diario francés L'Equipe informó el mes pasado que Raphael Varane, campeón del mundo en Rusia con su selección el año pasado, está buscando su salida del Real Madrid después de ocho temporadas en la capital española, un periodo en el que ha ganado cuatro veces la Champions League y dos títulos de la liga española.

Raphael Varane podría no seguir la siguiente temporada en el Real Madrid, pues el defensor francés habría manifestado su deseo de abandonar el club en el verano europeo que está por llegar (Foto: EFE)

En una conferencia de prensa previa a la visita del Real Madrid al Valencia por La Liga, Zinedine Zidane desestimó los informes sobre la posible partida de Raphael Varane.

"No quiero imaginar un Real Madrid sin Raphael Varane. Aún es joven, lleva muchos años aquí, lo está haciendo bien", dijo el ex mediocampista francés.

"Yo le veo bien, a mí no me ha dicho nada. Lo importante es lo que él me dice, está en el mejor club del mundo, él lo sabe (...) Mi deseo es conservarlo en el equipo", agregó.