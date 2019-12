La postura de Zinedine Zidane es contraria a la de Real Madrid respecto al uso del VAR. El club protestó por el trabajo de los jueces después del clásico, mientras que el entrenado francés está de acuerdo con la utilización de la tecnología en el fútbol.

“Lo del VAR es importante. Es la tecnología. Sabemos que es un plus para el fútbol. Se puede mejorar y todo el mundo quiere eso. Tenemos que estar a favor de eso. Por el resto, cada uno en sus cosas puede fallar”, declaró el DT en conferencia de prensa.

Zinedine Zidane considera que el VAR ayudará a mejorar el fútbol. (Foto: AFP)

Eso sí, Zidane admitió que los errores están permitidos, pues el fútbol siempre está en constante evolución. El francés recordó que, desde su retiro, hay muchos aspectos que cambiaron positivamente.

“Yo tengo mucho margen de mejora como entrenador y en la vida siempre podemos mejorar las cosas. Yo dejé el fútbol con 34 años y yo hasta el último día estaba mejorando cosas. Si uno piensa así, puede ser bueno, cada uno en su papel”, indicó.

‘Zizou’, al mismo tiempo, descartó que Real Madrid piense en presentar una queja formal por el trabajo de los jueces de campo y el VAR, luego del compromiso ante Barcelona en el Camp Nou.

“No, no sé. No es algo que me interese a mí. Lo que me importa es el partido contra Athletic. El pasado es pasado. Toda energía la tenemos que meter en el siguiente juego”, explicó el técnico francés.

Real Madrid, para cerrar el 2019, se enfrentará al Athletic Club en el estadio Santiago Bernabéu este domingo a las 3 de la tarde.