El día después del clásico fue duro para Zinedine Zidane. Ni siquiera un año plagado de títulos con Real Madrid (una Champions, un Mundial de Clubes, una Liga y las Supercopas de Europa y España) provocaron que el técnico francés escape de las criticas de la prensa internacional tras la caída ante Barcelona.

“El único pasillo fue el que Zidane abrió al Barcelona”, dijo el diario español "El Mundo", mientras que "La Gazzetta dello Sport" aseguró: “Zidane se despidió de La Liga antes de abrir los regalos de Navidad”. "Daily Mail" afirmó: “El plan Kovacic no funcionó e Isco no jugó ni un minuto”. Es el momento más cuestionado de ‘Zizou’ como técnico del Real Madrid.

"Estamos mal, porque es una derrota que duele, pero al mismo tiempo no vamos a bajar los brazos, tenemos que descansar bien, tenemos una semana, vamos a volver más fuerte, el Madrid no se rinde", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Barza.

Asimismo, el ex futbolista de la selección francesa agregó: "Todos pueden pensar que está sentenciada la Liga, no lo pienso, y Valverde tampoco. Vamos a seguir con el trabajo porque no ha sido un año malo".

Zidane decidió colocar al croata Mateo Kovacic en el once inicial en el lugar de Isco Alarcón, a quien sentó en el banquillo y después no lo hizo ingresar. Perdió el choque y ese es uno de los grandes motivos por el cual es cuestionado.