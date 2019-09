"Un Madrid no tan real" | OPINIÓN

Real Madrid es noticia en el cierre de mercado de pases europeo por la salida de sus jugadores más que por sus grandes fichajes. Desde hace un año, Florentino Pérez viene trazando un plan austero con el fin de remodelar el estadio Santiago Bernabéu y ello explica la ausencia de traspasos bomba, como lo fueron en su momento, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y James Rodríguez. Este plan del polémico directivo no ha dado frutos, sólo algunas apariciones gratas como la de Sergio Reguilón, que paradójicamente fue cedido al Sevilla.

► The Best: la conmovedora historia de la mujer que narra partidos a su hijo invidente está nominada | VIDEO



El Madrid de los galácticos quedó en el olvido tras la contratación de Julen Lopetegui la temporada pasada. Él técnico español debía promover jugadores canteranos al primer equipo, y jugar con lo que tenía. No funcionó. Lo mismo pasó con Santiago Solari, que después de una semana para el olvido (perder por goleada ante Barcelona y Ajax en Champions) saldría por la puerta falsa. Era el turno de volver para Zinedine Zidane.

► “De ti depende, Kevin” | OPINIÓN



► "Una (posible) ausencia no tan negativa" | OPINIÓN



El técnico más exitoso de Real Madrid en la última década se volvería a poner el buzo poco antes de terminar la temporada pasada. Sin embargo, no pudo superar la media de triunfos que consiguió Solari, ni tampoco ha conseguido armar una plantilla que le permita competir como lo hizo en los años anteriores. Las tres UEFA Champions League obtenidas de forma consecutiva parecen ser la única carta del francés para seguir en el banquillo blanco, aunque hoy sin Cristiano Ronaldo, parece una utopía pensar en ganar la Liga y sobre todo ser campeón de Europa.

Tras una serie de amistosos para el olvido, con goleada incluida por 6-2 ante el Atlético, la estructura del Madrid ha quedado debilitada. Se esperó un cambio generacional para un equipo aparentemente cansado y aburrido, pero este no se movió; por el contrario, las buenas apariciones comenzaron a dejar Madrid. El japonés Kubo, Sergio Reguilón y Vinicius Junior fueron apariciones trascendentales en los partidos que se necesitaba la aparición de Kroos, Modric. Dani Ceballos cumplió mejor papel que Casemiro y ‘Vini’ estuvo con más ganas que Bale o Lucas Vázquez.

No obstante, Zidane hizo todo lo contrario, prefirió renovar a su viejo equipo y sacar a quienes intentaban ser rebeldes en el club, escribir su propia historia, ser vencedores y sentir la camiseta más pesada del mundo. Reguilón a Sevilla, Kubo al Mallorca y Vinicius alternando de vez en cuando. Hoy se va probablemente el mejor portero desde Iker Casillas, Keylor Navas, en su lugar llega Alphonse Areola del PSG, como si el problema de los de Chamartín estuviera en el arco y no cuando no pueden definir partidos.

Areola competirá por titularidad con el belga Thibaut Courtois. (Foto: @realmadrid)

Zidane se equivoca al pelearse con Bale o menospreciar a James Rodríguez, futbolistas que han venido respondiendo en las últimas fechas. El galés marca un doblete y da un empate contra Villarreal. Pero, el problema es su terquedad por no querer aprender español, no es cuando el equipo está sin la posesión o tiene una nula elaboración en ataque.

Un Madrid de verdad se molestaría por el empate ante Villarreal o con el Valladolid en el Bernabéu, pero parecen conformes con sumar un empate. No hay renovación, ni jugadores que intenten hacer algo distinto, pues ya ganaron todo.

El francés se ha vuelto embanderado de los Kroos, Modric, Marcelo y compañía. Con estos jugadores es más probable que siga sin rumbo en la Liga, empate con el Valladolid en el Bernabéu y luche una posible clasificación a la Champions con Valencia o Sevilla.

Si el Madrid pretende volver a ser como antes debería ir pensando en una renovación. Si Zidane no quiere, será difícil avanzar.