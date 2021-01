Puso el pecho. Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, asumió la absoluta responsabilidad de la sorprendente eliminación de su equipo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Alcoyano, Segunda División B.

“Soy yo el entrenador, la culpa es mía, la voy a asumir como siempre, los jugadores lo han intentado”, reconoció el entrenador de Real Madrid al final del encuentro en El Collao.

El entrenador intentó en todo momento restarle dramatismo a la situación, pese a que era la última oportunidad de pelear por un título esta temporada. " “Esto es el fútbol porque jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar el partido, pero no ha sido así. No es una vergüenza. Son cosas que pasan y hay que asumir las responsabilidades. Es un día doloroso porque no nos gusta perder, ahora no nos vamos a volver locos”.”, sentenció Zinedine Zidane.

Al mal paso Zizou busca darle prisa y pensar en lo que viene para Real Madrid. “Son cosas que pasan en la carrera de futbolista, hay que asumir la responsabilidad, la asumo plenamente y vamos a seguir trabajando para sacar esto, lo hemos hecho antes y lo vamos a hacer otra vez”, aseguró.

Las preguntas sobre su futuro no faltaron y tampoco la curiosidad de saber si aún cuenta con el respaldo del vestuario. “Yo creo que los jugadores siguen creyendo en mí. Creo que sí, aunque hay que preguntarles a ellos. Ahora hay que pensar que estamos con la Liga, con la Champions y solo queda trabajar”, dijo.

“Lo que está claro es que yo asumo toda la responsabilidad de la derrota y luego pasará lo que tenga que pasar. Yo estoy tranquilo”, finalizó.

