Zinedine Zidane y la plantilla de jugadores han sido señalados por la afición debido a la irregular campaña de Real Madrid en la temporada. El conjunto capitalino llegó al estadio Ramón Sánchez Pizjuán solamente con una victoria en los últimos cinco compromisos en todos los torneos.

Por ello, el triunfo era vital para el entrenador francés y los futbolistas de la ‘Casa blanca’. Luego de vencer a Sevilla (1-0) en LaLiga, el DT valoró el resultado positivo en medio de las críticas que llegaron de diversos sectores.

“Fue un buen partido. Hemos sufrido en la segunda parte, pero es importante, saber sufrir. Interpretamos muy bien el partido. Me alegro por los chicos, no han sido fáciles estos últimos días y me alegro por ellos”, declaró el galo en conferencia de prensa.

“Son tres puntos importantísimos. Pero más allá de los tres puntos, es el partido que hicimos. Desde el minuto uno al final, sufriendo un poco en la segunda parte. La primera parte fue muy buena. Ha sido un triunfo merecido ante un rival muy bueno, que en cualquier momento te puede meter en dificultades”, analizó Zidane.

El DT asumió que, por el hecho de estar en Real Madrid, los cuestionamientos siempre existirán en circunstancias adversas. “Sabemos que cuando no lo haces bien va a haber críticas. Hay que pensar en positivo, contentos y nada más. Seguir intentando tener regularidad. Pero el resto, no va a cambiar”, sostuvo.

En adelante, Zidane se enfocará en el juego por Champions League ante Borussia Monchengladbach, donde se juegan el pase a octavos. “Lo importante es recuperar y pensar en el próximo partido. Todos los partidos van a ser importantes. Si de vez en cuando tenemos dificultades, lo sabemos y tenemos que arreglar algunas cosas y cuando las arreglamos podemos ser muy competitivos y difíciles de ganar”, concluyó.