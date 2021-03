Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió a Karim Benzema tras el triunfo merengue frente al Celta por la fecha 28 de LaLiga en Balaídos, donde el atacante francés marcó un doblete y volvió a dejar clara su jerarquía goleadora.

“Para la gente que le gusta el fútbol ver a Karim es un lujo porque disfrutamos de él y sus compañeros también. Hay que seguir porque Karim hace la diferencia y él sabe que sus compañeros son importantes”, comentó el técnico madridista, quien no entiende la ausencia del delantero en la selección francesa.

“Para mí como entrenador del Real Madrid es mejor que no vaya. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo. Lo que ha hecho hoy ha sido espectacular. Desde el minuto uno fuimos a por el partido y merecimos la victoria. Me alegro porque es un trabajador y quiere más”, añadió Zidane.

Sergio Ramos, baja por lesión, acudirá a la cita de la selección española, anunció el DT. “Ramos va a ir con la selección. Lo del otro día fue un golpe. Va a estar con la selección. Va a jugar dentro de cinco días y no va a haber problema en jugar y además le va a venir bien”, indicó ’Zizou’.

“Hay que seguir. Con lo que estamos haciendo estamos en buen momento y entramos en el tramo final donde se juega todo. Estamos contentos físicamente y también como defendemos. Hicimos una primera parte espectacular. Después controlamos muy bien sus fases ofensiva. Controlamos muy bien el partido”, sentenció el entrenador galo.