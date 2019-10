Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que quiere estar “siempre” en su actual puesto, y trasladó “a otro” la pregunta sobre su continuidad en el banquillo blanco, pero encarando la situación con optimismo y admitiendo que le “gustan los momentos complicados”.

"Esto es así, además no lo voy a discutir, cada uno puede opinar. Lo viví 18 años de jugador y 25 años en total. Me gustan también los momentos complicados, hay que sacar esto adelante. No solo cuando ganas y vives lo bonito. Son momentos que hay que afrontar con mucha personalidad y lo vamos a intentar hacer mañana", manifestó en rueda de prensa en Estambul.

Zidane admitió que no siente que se le minusvalore pero confesó que le molesta todo lo que se está hablando sobre su continuidad tras la derrota en Mallorca. “En el fútbol lo que pasó se olvida, así es la vida. Y para mi es lo mismo, es el presente y el pasado ya ha pasado. Me molesta lo que se dice, no me gusta, pero no puedo no dejar a la gente opinar”, dijo.

"Yo tengo que dar el máximo y pensar en positivo como siempre. Tenemos un partido muy bonito para jugar de Champions en un estadio muy bueno, sabemos la situación en la que estamos y vamos a intentar ganar, eso es lo que nos preocupa", agregó.

Preguntado directamente por si piensa en una destitución si no gana al Galatasaray en su estadio, Zidane trasladó la pregunta a quien corresponda: "Yo no lo sé, a mí no me puedes preguntar eso, yo quiero estar aquí siempre. La situación la conocemos pero tenéis que preguntar a otro".

"Es siempre así, llevo 18 años en el Real Madrid y de jugador me pasaba lo mismo. Sé dónde estamos, la presión siempre va a estar y lo único que tenemos que hacer es preparar el partido. Lo que puede pasar mañana no va a cambiar nada, quedan muchos partidos y hasta el final lo vamos a intentar. Queremos los tres puntos y el resto, la presión, cambiar el entrenador, eso no lo vamos a cambiar", sentenció.

(EFE)