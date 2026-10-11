El Manchester City vivió una tarde de tensión en Anfield, pese a la goleada por 3-0. En su visita al Liverpool por la Premier League, los dirigidos por Enzo Maresca fueron recibidos con abucheos, cánticos y pancartas que cuestionaban la legitimidad de sus títulos. La protesta de los aficionados locales estuvo relacionada con la reciente resolución que declaró culpable al club ciudadano de 114 infracciones de las normas financieras de la competición inglesa. Uno de los mensajes más llamativos fue “A generation of supporters cheated” (“Una generación de hinchas fue engañada”), en alusión a los seguidores de los equipos que compitieron por los títulos durante esos años.

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Entre los carteles también destacó una frase inspirada en ‘Wonderwall’, una de las canciones más conocidas de Oasis, banda cuyos integrantes Liam y Noel Gallagher son reconocidos hinchas del Manchester City. Los seguidores del Liverpool modificaron la letra original para expresar su indignación: “And after all, you really robbed us all” (“Y después de todo, realmente nos robaron a todos”). La referencia musical se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada y reflejó el ingenio de los aficionados para trasladar su reclamo a las tribunas.

La protesta no se limitó a las pancartas. Los hinchas del Liverpool entonaron cánticos de “Cheats, cheats, cheats” (“Tramposos”) y “Going down, going down” (“Van a descender”), en referencia a la posible sanción que podría afrontar el Manchester City. Otros mensajes, como “MCFC Cheats”, apuntaron directamente contra la institución. Afuera del estadio también se comercializaron banderas y camisetas con la palabra “CHEATS”, una muestra de cómo el caso trascendió el ámbito judicial y se instaló en la rivalidad entre ambas aficiones.

#Fútbol2Day - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Los carteles de la hinchada del Liverpool contra Manchester City: “Después de todo, realmente nos robaron.” “Una generación de hinchas tramposos.” https://t.co/y02X2AeUyS — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 11, 2026

El malestar tiene un componente deportivo. Liverpool y Manchester City protagonizaron una intensa disputa por la Premier League durante varias temporadas, con los ‘Reds’ perdiendo por estrechos márgenes en algunas de esas campañas. Por ello, una parte de la afición considera que las infracciones financieras investigadas afectan la legitimidad de los éxitos del conjunto de Mánchester. La controversia, sin embargo, todavía tiene consecuencias pendientes: el City niega las acusaciones y está apelando el fallo, mientras se espera conocer qué sanciones podrían aplicarse.

La tensión también condicionó la llegada del equipo visitante. Ante la preocupación por posibles incidentes, se reforzó la vigilancia policial y el autobús del Manchester City utilizó una ruta alternativa para evitar una concentración de aficionados. Ya dentro del estadio, los abucheos se escucharon cuando se anunció la alineación visitante. El encuentro terminó con una victoria del City por 3-0, un resultado que no impidió que el foco de la jornada estuviera puesto en las protestas. Así, Anfield convirtió el partido en un escenario de reclamo contra las prácticas financieras del rival, en una disputa que sigue lejos de terminar.

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