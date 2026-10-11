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Resumen

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Los aficionados de los ‘Reds’ recibieron al equipo de Enzo Maresca con cánticos de “tramposos”.
Los aficionados de los ‘Reds’ recibieron al equipo de Enzo Maresca con cánticos de “tramposos”.
Por Marco Quilca León

El Manchester City vivió una tarde de tensión en Anfield, pese a la goleada por 3-0. En su visita al Liverpool por la Premier League, los dirigidos por Enzo Maresca fueron recibidos con abucheos, cánticos y pancartas que cuestionaban la legitimidad de sus títulos. La protesta de los aficionados locales estuvo relacionada con la reciente resolución que declaró culpable al club ciudadano de 114 infracciones de las normas financieras de la competición inglesa. Uno de los mensajes más llamativos fue “A generation of supporters cheated” (“Una generación de hinchas fue engañada”), en alusión a los seguidores de los equipos que compitieron por los títulos durante esos años.

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