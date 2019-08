Recomendados DT: El imperdible menú deportivo de este fin de semana

Los fanáticos del deporte tienen un manjar servido en la mesa. Este fin de semana tendremos grandes espectáculos deportivos para todos los gustos: ligas del fútbol europeo, Clausura peruano, básquet, tenis y Fórmula 1. Y, dentro de este variado menú, el plato de fondo será el River Plate vs. Boca Juniors de este domingo en el estadio Monumental. Dicho clásico se disputará por la quinta jornada de la Superliga Argentina.

-La Liga

En casa del Osasuna, el Barcelona va por su segunda victoria consecutiva este sábado (10 a.m. ESPN) sin poder contar todavía con el lesionado Lionel Messi. La tercera jornada se cierra el domingo con la visita del irregular Real Madrid al Villarreal (2 p.m. Direc TV), mientras que horas antes (12 m. Direc TV) el Atlético de Simeone quiere mantener su puntaje perfecto frente al Eibar.

Lionel Messi será guardado nuevamente. El argentino todavía no está recuperado en su totalidad. (Foto: AP)

-Premier League



La cuarta fecha de la liga con más postulantes al título arranca muy temprano este sábado con el Southampton ante el Manchester de Solksjaer que sigue sin convencer (6:30 a.m. ESPN 2). Luego, sus prolíficos vecinos del City reciben al Brighton (9 a.m. ESPN 2) y el eléctrico líder, el Liverpool de Klopp, juega en casa del Burnley (11:30 a.m. ESPN 2). La jornada termina el domingo con un partidazo: Arsenal vs. Tottenham (10:30 a.m. ESPN).

El 'Kun' Agüero marcó un doblete la semana pasada en la Premier. (Foto: AP)

-Serie A



Con las cartas puestas sobre la mesa ya desde la jornada de apertura, la Juventus parece que no tendrá un camino de rosas y este sábado ya tendrá que hacerle frente a su escolta en los últimos dos años: Napoli (1:45 p.m. ESPN 2). El que debutó embalado fue el Inter de Conte, un verdadero aspirante al título después de su exhibición ante el Lecce (4-0). Los ‘neroazzurros’ visitan el domingo al Cagliari (1:45 p.m. ESPN 3).

Cristiano Ronaldo quiere volver a ser figura con la Juventus.(Foto: AP)

-Bundesliga



El todopoderoso Bayern Múnich recibe al colero Mainz este sábado (8:30 a.m. FOX). Los bávaros (4 puntos) ya no pueden permitirse otra fecha sin sumar de a tres porque el Dortmund ha empezado a todo tren y visita al recién ascendido Union Berlin (11:30 a.m. FOX 2). En la jornada dominical, el Werder Bremen de Claudio Pizarro que ya acumula dos derrotas recibe al Augsburg (8:30 a.m. FOX 2).

Claudio Pizarro busca tener minutos con el Werder Bremen. (Foto: AP)

-Ligue 1



Con todo su poderío ofensivo, PSG enfrentará hoy (1:45 p.m.) al Metz. De otro lado, el Saint-Etienne de Miguel Trauco tendrá una dura prueba este domingo en casa del Marsella (2 p.m. EPSN 2), en la que buscará su segundo triunfo en la Ligue 1.

-Torneo Clausura



Este viernes Sporting Cristal se jugará una verdadera final en Trujillo cuando enfrente a César Vallejo (8 p.m. Gol Perú). Los rimenses, con 6 unidades, necesitan ganar para no alejarse del líder Melgar (9 puntos). En esta quinta fecha la situación es similar para Universitario (7) que recibe al cuadro arequipeño este sábado en el Monumental (8 p.m. Gol Perú) y Alianza Lima (9), que el domingo visita a Municipal (4 p.m. Gol Perú).

Los cremas desean levantarse de la derrota en Trujillo. (Foto: GEC)

-Clásico de Argentina



Sin dudas, es uno de los partidos más apasionantes del mundo. Quizá ya no ofrezca la brillantez de antaño con estrellas de gran calidad en el campo, pero no ha perdido su lado pasional. Boca visita a River Plate en el Monumental con la clara consigna de mantener su liderato (tiene 10 puntos en 4 fechas). Los millonarios necesitan ganar para igualar a su rival eterno. Serán 90 minutos de un domingo en el que el prestigio de media temporada se pone en juego (3 p.m. FOX 2).

Boca y River jugarán tres clásicos. El primero será este domingo. (Foto: AP)

-Tenis: US Open, sábado y domingo a partir del mediodía por ESPN



En Flusing Meadows se cierra la temporada de Grand Slams con los tres principales candidatos en carrera. Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer prometen regalar más tenis del bueno sobre la pista dura neoyorquina.

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer tienen actividad este fin de semana. (Foto: AP)

-Boxeo: Vasiliy Lomachenko vs. Luke Campbell, desde la 1 p.m. por ESPN 3



El mejor boxeador libra por libra del momento, el ucraniano Vasiliy Lomachenko (31 años, 13 victorias y una derrota), defenderá sus títulos mundiales de peso ligero de la AMB y OMB ante el retador británico Luke Campbell (31 años, 20 triunfos y 2 derrotas). En la pelea también se pondrá en disputa el cinturón vacante de la CMB. El combate a doce rounds será en el O2 Arena de Londres.

El ucraniano Vasiliy Lomachenko busca mostrar su poderío dentro del cuadrilátero. (Foto: AP)

-Básquet: Mundial FIBA, a partir del sábado a las 2:30 a.m. por Direc TV



En China, 31 selecciones lucharán por arrebatarle la corona al ‘Dream Team’ de Estados Unidos que llega al torneo con muchas dudas. Serbia, que levanta el telón ante Angola, es uno de los candidatos, al igual que la Grecia del último MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, y España.

-Fórmula 1: Gran Premio de Bélgica, domingo a las 8 a.m. por Fox 3



Con los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas como grandes favoritos, el Gran Premio de Bélgica se correrá este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps. El primero y segundo de la clasificación no parecen tener rivales esta temporada. La pole position también va en vivo por el mismo canal.