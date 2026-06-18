La primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y dejó cifras que ya forman parte de la historia del torneo. Con las 48 selecciones habiendo disputado su debut, la competencia arrancó con una notable producción ofensiva, récords inéditos, actuaciones destacadas de grandes figuras y el protagonismo de varias ligas y clubes del fútbol mundial.

Una lluvia de goles como no se veía desde 1958

Los 24 partidos disputados en la primera jornada registraron un total de 75 goles, para un promedio de 3,12 tantos por encuentro. Se trata del mejor registro en una primera fecha mundialista en los últimos 68 años, según la FIFA.

Para encontrar una cifra superior hay que remontarse al Mundial de Suecia 1958, que tuvo una media de 3,6 goles por partido. En contraste, las tres ediciones más recientes mantuvieron números muy similares: 2,67 goles por encuentro en Brasil 2014, 2,64 en Rusia 2018 y 2,67 en Catar 2022.

El centrocampista alemán Jamal Musiala (n.º 10, centro) marca un gol durante el partido de fútbol del Grupo E de la Copa Mundial de 2026 entre Alemania y Curazao, en el estadio de Houston, el 14 de junio de 2026. (Foto de Paul ELLIS / AFP) / PAUL ELLIS

El récord histórico de promedio goleador sigue perteneciendo a Suiza 1954, donde se marcaron 5,34 goles por partido.

La Premier League impone condiciones

La Premier League inglesa fue la competición doméstica más productiva en esta primera jornada del Mundial 2026.

Los futbolistas que militan en clubes ingleses acumularon 17 goles, liderando con claridad la clasificación entre ligas. Entre los más destacados estuvieron el sueco Yasin Ayari, del Brighton, y el noruego Erling Haaland, del Manchester City, quienes marcaron dos goles cada uno en sus respectivos debuts.

Erling Haaland. (Foto: Getty Images) / Andrew Katsampes/ISI Photos

La Bundesliga alemana aparece en segundo lugar con 11 tantos, impulsada por el doblete de Harry Kane ante Croacia y por la contundente victoria de Alemania por 7-1 frente a Curazao.

El Real Madrid lidera entre los clubes

A nivel de clubes, el Real Madrid fue el equipo que más aportó al espectáculo goleador durante la primera fecha.

Los jugadores madridistas anotaron cuatro goles: dos de Kylian Mbappé frente a Senegal, uno de Vinicius Jr. ante Marruecos y otro de Jude Bellingham contra Croacia.

PUEDES VER: Jugador de Congo hace esta curiosa revelación sobre Cristiano Ronaldo tras enfrentarlo en el Mundial 2026

Por detrás aparecen empatados Arsenal, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain e Inter Miami, todos con tres goles aportados por sus futbolistas en la jornada inaugural.

Cuatro delanteros tuvieron un debut soñado

Anotar dos goles en el estreno de una Copa del Mundo es una hazaña poco común, pero cuatro futbolistas lo consiguieron en esta edición.

El primero fue el estadounidense Folarin Balogun en la victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay. Luego se sumó Yasin Ayari en el triunfo de Suecia por 5-1 ante Túnez.

Folarin Balogun. (Foto: Getty Images) / Richard Heathcote

La lista continuó con Elijah Just, autor de dos goles para Nueva Zelanda en el empate 2-2 contra Irán, y finalmente con Erling Haaland, quien respondió a las expectativas con un doblete en la victoria de Noruega frente a Irak.

Debutantes que hicieron historia con sus primeros goles

La expansión del Mundial permitió la presencia de nuevas selecciones que también dejaron su huella.

Curazao, Jordania y Uzbekistán marcaron por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, aunque ninguna pudo evitar la derrota. Curazao cayó 7-1 ante Alemania, Jordania perdió 3-1 frente a Austria y Uzbekistán fue superada 3-1 por Colombia.

Por su parte, Cabo Verde fue la única selección debutante que no logró marcar, aunque consiguió un meritorio empate sin goles frente a España.

El portero de Cabo Verde logró atajadas determinantes ante España.

Además, la República Democrática del Congo también celebró un hecho histórico. Tras no marcar en su única participación anterior como Zaire, logró su primer gol mundialista en el empate 1-1 contra Portugal.

Récord de autogoles en una sola jornada

La primera semana del torneo también dejó una marca poco deseada. Cinco de los 75 goles anotados fueron en propia puerta, estableciendo un nuevo récord para una sola jornada de la Copa del Mundo.

La anterior marca correspondía a Francia 1998, cuando se registraron cuatro autogoles en la primera fecha de la fase de grupos. El récord absoluto en una edición completa sigue siendo el de Rusia 2018, que terminó con 12 tantos en propia meta.

Los goles de larga distancia volvieron a escena

Los disparos desde fuera del área recuperaron protagonismo en el Mundial 2026. Doce de los 75 goles de la primera jornada llegaron mediante remates de larga distancia, representando el 16% del total. La cifra contrasta con la primera fecha de Catar 2022, donde no se registró ningún gol desde fuera del área.

Uno de los grandes protagonistas fue Lionel Messi. El capitán argentino marcó dos de sus tres goles ante Argelia con remates lejanos y alcanzó seis tantos de larga distancia en Copas del Mundo.

Con esa cifra, el rosarino se convirtió en el máximo anotador histórico desde fuera del área en los Mundiales, superando la marca de cinco goles que ostentaba el brasileño Pelé.

VIDEO RECOMENDADO