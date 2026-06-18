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Lionel Messi reacciona este martes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Lionel Messi reacciona este martes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Redacción EC

La primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y dejó cifras que ya forman parte de la historia del torneo. Con las 48 selecciones habiendo disputado su debut, la competencia arrancó con una notable producción ofensiva, récords inéditos, actuaciones destacadas de grandes figuras y el protagonismo de varias ligas y clubes del fútbol mundial.

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