Costa Rica y Honduras empataron este martes sin goles en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en partido del Grupo C, y ambas consumaron el fracaso al quedar eliminadas del Mundial 2026 y sin posibilidad de ir a la repesca.

Haití (11 puntos) ganó el boleto directo al Mundial en este grupo, mientras que Honduras (9), Costa Rica (7) y Nicaragua (4) quedaron eliminados.

En la rueda de prensa, Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras, no pudo contener las lágrimas tras no lograr al menos un lugar en el repechaje.

“Perdón pero yo creo que es un momento duro. Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo pero no fue suficiente. Nos quedamos por un gol y clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos 4 puntos de 6. Es difícil”, mencionó entre sollozos.

Ganar por un gol le hubiese bastado para haber obtenido el derecho de ir a la repesca intercontinental como mejor segundo lugar de los grupos eliminatorios de la Concacaf.

