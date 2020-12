Reinaldo Rueda sigue siendo la primera opción para asumir la selección de Colombia tras la salida de Carlos Queiroz por malos resultados en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, la llegada del actual técnico de Chile se vería complicada por un tema económico y en las próximas semanas podría haber novedades.

Según medios chilenos, como As Chile y encancha.cl, señalan que la cláusula de rescisión del contrato es bastante alta. Si la federación chilena decide despedir a Rueda, el pago es de 2,2 millones de dólares. Pero si el técnico es quien da un paso al costado deberá abonar la misma cantidad de dinero a la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP).

Reinaldo Rueda fue ratificado en la selección de Chile tras la derrota 2-1 contra Venezuela por la cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, la directiva de la ‘Roja’ ve con buenos ojos la posible renuncia del entrenador.

Millonario acuerdo

Sin embargo, los 2,2 millones de dólares no sería el único monto a pagar, pues la cifra aumenta en 1,2 millones de dólares para el resto del cuerpo técnico de Rueda (Bernardo Redín, Carlos Eduardo Velasco y Gilberto Román). Es decir, la indemnización total es de 3,4 millones de dólares. Un monto que la Selección de Colombia no estaría dispuesta a pagar, pero no descarta algún tipo de negociación.

La postura de la ANFP ante la posible salida de Reinaldo Rueda es clara. Una fuente de la institución, habría declarado al diario El Mercurio: “No se le cerrarán las puertas si decide partir. Estamos dispuestos a sentarnos a conversar con él. Pero su salida no será gratis, hay una indemnización que por contrato él y su cuerpo técnico deben cumplir”.

