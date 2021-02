Renato Tapia atraviesa un gran momento en Celta de Vigo y es considerado uno de los mejores fichajes de LaLiga Santander. El volante de la selección nacional dio una entrevista a DirecTV Sports donde habló de su presente en España.

Desde su llegada al Celta de Vigo a mediados del 2020, Tapia se ganó los elogios de la prensa especializada y de los hinchas celtistas. El ‘Cabezón’ reveló que uno de sus máximos referentes es Casemiro, el volante del Real Madrid.

“Somos jugadores parecidos en esquemas distintos y con jugadores distintos, sobre todo. Y yo creo que al defensa y al volante no se le toma mucho en cuenta ni se le reconoce tanto el trabajo. Y de hecho que defensivamente, no solo yo, sino también mis compañeros me están ayudando muchísimo”, declaró Renato Tapia.

Piensa en el presente

Recientemente, Renato Tapia fue voceado como posible fichaje del Atlético de Madrid de LaLiga Santander; sin embargo, el volante de la selección peruana solo piensa en su presente en el Celta de Vigo.

“Tranquilo. Lo he visto, pero ahora estoy enfocado en el Celta que me dio la oportunidad de poder jugar acá en LaLiga y creo que ese respeto y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca sobre todo en estos momentos que se merece respeto. Yo hablar de otros clubes, de otras ofertas o de lo que sea, lo tomo con mucha tranquilidad y sigue enfocado en lo mío”, sostuvo.

